Dulceida: "Alba y yo tuvimos unas semanas no muy agradables tras el nacimiento de nuestra hija"

El doctor Bonaventura Clotet, presidente de la Fundación Lucha contra las Infecciones, congregó ayer a lo más granado de la sociedad catalana en la 15ª edición de la Gala People in Red Barcelona. El Museu Nacional d’Art de Catalunya se convirtió en escenario de un ir y venir de rostros conocidos y filántropos que lograron recaudar cerca de un millón de euros, que se destinará a la investigación médica y científica.

Marc Clotet, Natalia Sánchez, Joan Manuel Serrat, Laura Escanes, Marta Díaz, Miguel Ángel Muñoz, Albert Baró, Santi Vaca o Patricia Montero fueron algunas de las muchas celebs que anoche se dieron cita en la gala solidaria más importante de Cataluña e incluso de España.

Otra de las asiduas a la People in Red Barcelona es Aida Domènech, la creadora de contenido conocida como Dulceida. No falta a esta cita anual marcada en su calendario, ineludible para ella tanto por la amistad que la une a la familia Bonaventura Clotet como por lo importante de la causa.

“Es algo muy importante. Empezó como una gala de la lucha contra el sida y ahora es una asociación que combate todas las infecciones, que puede tener cualquiera. Además, le estaré eternamente agradecida al doctor Clotet porque cuando mi abuela enfermó de covid-19, la tuvo en las mejores manos con él y su equipo. Solo tengo palabras de agradecimiento para él y sé de primera mano todo lo que hace con su fundación”, explicó la influencer ante LA RAZÓN.

Photocall de la gala solidaria People in Red en Barcelona Europa Press

-El mundo de las creadoras de contenido parece todo moda o lujo, pero también estáis para da visibilidad a estas causas importantes.

Sí, me parece superimportante. Aquí hay que venir si realmente quieres apoyar la cusa, que creo que todo el mundo debería, pero aunque sea un evento en el que te lo pasas bien y te encuentras con gente, esto está para poner tu granito de arena. Se recauda mucho dinero y con las redes sociales se puede recaudar más.

-El año pasado viniste embarazada y ahora… Cómo corre el tiempo, ¿no?

Cómo evoluciona todo, sí… Estoy muy bien y muy contenta. Viviendo la maternidad mucho mejor de lo que me esperaba. Yo sabía que iba a amar a mi hija y que iba a ser feliz, pero tenía un montón de monstruos en mi cabeza, miedos sobre cómo sería el posparto, los primeros meses… Pero muy bien. Si es así, firmaba cuatro más, aunque ya te digo que no voy a tener cuatro más (risas).

-¿Qué es lo peor de la maternidad?

El miedo. Cada mujer es un mundo. Tengo amigas que han tenido pospartos horribles y que se les ha venido el mundo encima, y otras a las que les ha costado encontrar ese sentimiento hacia tu bebé de primeras. Cada mujer es un mundo, y yo hablo por mí. Lo peor en mi caso son los miedos, miedos que antes no tenía. Es un miedo constante, pienso todo el rato en mi hija. Quiero que mis padres duren toda la vida para que puedan ver a su nieta crecer. Son miedos que nunca había conocido y, junto al agotamiento, es lo peor sin duda.

-¿Qué es lo que más te preocupa sobre el futuro de tu hija?

Madre mía, si me pongo a pensar en todo lo que está ocurriendo en el mundo… Todo, todo lo malo, como el cambio climático y las catástrofes naturales. Por ejemplo, en el apagón, fui una dramática. Estaba trabajando, Alba también y la niña estaba con la chica que tenemos en casa. Yo no me podía comunicar con ella y me fui corriendo con mi hija, porque solo pensaba en ella y en estar con ella.

-¿Se ha resentido tu relación de pareja con Alba Paul desde el nacimiento de tu hija?

Pues mira, te voy a dar un titular. Ahora estamos mejor que nunca, y durante el embarazo también. En ese sentido, fue inmejorable. Ahora estamos fenomenal, superbién, pero es verdad que al mes o mes y medio de nacer la niña, tuvimos unas semanas no muy agradables. No fue una crisis como tal, pero es complicado porque era nuevo para las dos. Eso al final nos hace más familia y consolida nuestra relación.