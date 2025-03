Hiba Abouk rompe con Antonio Revilla tras discutir en plena calle

Hiba Abouk parece no tener fortuna en el amor, como así le sucede también a su actual pareja, Antonio Revilla. La actriz y el empresario confiaban que con ellos acabarían una rueda que nunca termina de girar y les hace caer de cualquier forma con el corazón roto y buscando un nuevo amor. Creían estar viviendo una historia de amor única que nada podía romper, pues entendían que habían establecido las bases necesarias para que perdurase en el tiempo: No obstante, no ha podido ser y la discusión que quedó retratada en la portada de una revista del kiosco rosa parece que iba a ser la última. Y es que desde ‘Semana’ aseguran que han roto.

Desde la citada revista mantienen que la pareja está atravesando un mal momento. Un bache en su relación que la habría puesto en peligro hasta el punto de tomar drásticas decisiones. Después de ser vistos manteniendo una acalorada discusión en plena calle, Hiba Abouk y Antonio Revilla han decidido tomarse un tiempo de reflexión y tomar caminos por separado. Pero todo apunta a que la decisión podría ser en firme y que no tienen ninguna intención de retomar su romance. Al menos, por ahora, no quieren verse ni saber nada del otro.

El gesto que evidencia el fin de Hiba Abouk con Antonio Revilla

Mucho se ha hablado sobre la posible crisis entre la actriz y el empresario. Verles discutir acaloradamente en plena calle es evidencia de que lo suyo no iba del todo bien. Sin embargo, en los tiempos que corren en el que las redes sociales son muy importantes en las relaciones sociales, el hecho de que hayan dejado de seguirse es esclarecedor. Ella le ha retirado el seguimiento a él. Él ha hecho lo mismo y ya no puede ver qué publica la que se considera ya como su exnovia. Así se suma a un exclusivo club en el que está Laura Matamoros o Sol González, entre otras.

Pero no solo el hecho de que ya no se siguen en Instagram ha sido esclarecedor. También ha llamado la atención de sus seguidores que los planes de Antonio Revilla de este fin de semana no incluían a Hiba Abouk, como así ha sucedido las últimas semanas. Ahora ha preferido viajar a una playa en muy buena compañía, aunque esta vez masculina: uno de sus mejores amigos. Se entiende como la necesidad de tomarse un respiro, desconectar de los problemas y tratar de encontrar el equilibrio ahora que vuelve a estar soltero. O eso es lo que todos dan ya por sentado, al no tener novia virtual, pero tampoco físicamente a su lado.