Laura Escanes, enamoradísima de Joan Verdú: "A veces tenemos que vivir cosas malas para luego disfrutar las buenas"

El doctor Bonaventura Clotet, presidente de la Fundación Lucha contra las Infecciones, reunió ayer a destacadas personalidades de la sociedad catalana durante la 15ª edición de la Gala People in Red Barcelona. El Museu Nacional d’Art de Catalunya fue el elegante telón de fondo de una velada marcada por la presencia de rostros populares y filántropos comprometidos, que consiguieron recaudar cerca de un millón de euros destinados a la investigación científica y médica.

Entre los asistentes a la gala solidaria -considerada una de las más relevantes tanto en Cataluña como en el resto de España- destacaron nombres como Marc Clotet, Natalia Sánchez, Joan Manuel Serrat, Dulceida, Marta Díaz, Miguel Ángel Muñoz, Albert Baró, Santi Vaca y Patricia Montero.

“Es una noche muy importante porque, teniendo tanto alcance y gente que nos sigue, es fundamental que mandemos este mensaje y nos unamos en la causa. Hay mucha gente hablando de la Gala People in Red Barcelona y me parece importantísimo poder estar aquí y compartirlo”, comentó ante LA RAZÓN una comprometida Laura Escanes, que por cuestiones de agenda llevaba varios años sin atender la alfombra roja de la velada catalana.

Álex Corretja y Martina Klein, embajadores de la Gala People in Red Barcelona, junto al doctor Bonaventura Gtres

-¿Qué otras cuestiones sociales quitan el sueño a Laura Escanes?

Ahora mismo la vivienda. Es un tema que preocupa a muchísima gente. Yo soy consciente de que tengo unos privilegios que no todo el mundo tiene, pero no por eso no tengo por qué no pensar en los problemas que sí tiene el resto de la gente. Siempre que podamos aportar algo, apoyar, visibilizar… Aprovechando las redes y todo el alcance que tenemos, creo que tenemos que hacerlo.

-Hablas de privilegios, pero no son más que el fruto de tu trabajo. ¿Te molesta que se siga cuestionando la carrera de las creadoras de contenido?

Lo puedo entender. Es un trabajo que desde fuera y desde dentro es muy agradecido, y parece muy vistoso y repleto de lujos, eventos y fiestas. Puedo llegar a entender que la gente lo vea así, pero hay mucho trabajo detrás, yo tengo un equipo de gente detrás y sin ellos no podría hacer las cosas que estoy haciendo.

-¿A cuánta gente tienes empleada?

En mi equipo directo del día a día tengo a tres chicas, que se ocupan de la gestión con las marcas, negociaciones… Luego hay extras, desde fotógrafos a gestores… Hay una infraestructura detrás y para mí es importante confiar en mi equipo para estar tranquila, porque no sé de todo. Creo que suma mucho cuando compartes el camino con gente que sabe más que tú en según qué sector.

-¿Y cuál es la parte menos agradable de tu trabajo?

La pérdida del anonimato. De repente, todo el mundo puede opinar de tu vida, incluso de cosas que no has contado. A mí me han dado caña, y aunque es lo peor, lamentablemente también te acostumbras. Es raro acostumbrarse a algo así, pero si te dedicas a esto es algo con lo que tienes que vivir y no puedes hacer como si no existiera.

-Tú no eres de callarte y has llegado a responder a varios “haters”...

Sí, soy una persona que si me lo guardo dentro, acabo explotando y es peor. Yo soy de decir las cosas tal cual las pienso y siento, ya sea con mis amigos o mi familia. Lo hago sobre todo para marcar mis límites y decir las cosas que me hacen daño, o marcar a quien quiero proteger, como a mi familia o a mi hija. No todo vale.

-En cualquier caso, ahora parece que atraviesas un momento muy positivo a nivel personal y profesional…

Sí. Cada vez que me dicen eso toco madera para que esto dure mucho, porque la verdad es que todos los proyectos profesionales están yendo superbién, y a nivel personal también estoy disfrutando.

-Tú y Joan Verdú hacéis una pareja muy bonita.

(Risas) Muchas gracias, yo creo que todo va alineado. Cuando estás bien, se nota y todo se retroalimenta.

-Hacéis mucho deporte juntos. ¿Quién sigue el ritmo a quién?

Nos sumamos los dos. Yo le sumo unas cosas y él me suma otras. Hacemos un buen equipo.

-¿Qué has aprendido de las relaciones anteriores? Errores que no quieras volver a repetir.

Eso, cada uno se lo guarda un poco para sí mismo. Al final, todos somos un cúmulo de las cosas buenas y malas que nos han ido pasando. Todos aprendemos, si no pasaran cosas malas, no aprenderíamos nada. A veces tenemos que vivir cosas malas para poder disfrutar luego las buenas.

-Acabas de cumplir 29 años. ¿Te da miedo el año que viene la crisis de los 30?

Uy, la verdad es que no. Estoy en un momento muy muy bueno y yo creo que esto va durar bastante más. Y si no, es parte del proceso, de la vida y de ir creciendo.