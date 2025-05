De Dulceida a Laura Escanes, las influencers derrochan glamur en Barcelona para la gala People in Red 2025

Noche de solidaridad, looks de alfombra roja, y mucha influencer en Barcelona. La Fundación Lucha contra las Infecciones ha celebrado esta noche, lunes 12 de mayo, en el MNAC (Museu Nacional d’Art de Catalunya) la 15ª edición de la Gala Solidaria People in Red Barcelona, donde se han conseguido 978.456 euros para la lucha contra las enfermedades infecciosas. El evento ha reunido a cerca de 800 personas, entre empresas, patrocinadores, instituciones y celebridades del mundo social, cultural y político del país por la misma causa.

Una edición más, la People in Red Barcelona ha contado con la complicidad de Andreu Buenafuente que ha presentado el evento con Sílvia Abril bajo la dirección de El Terrat (The Mediapro Studio). Entre los asistentes, han destacado la presencia de los actores y actrices Marc y Aina Clotet, Natalia Sánchez, Miguel Ángel Muñoz, Hiba Abouk, Patry Montero y Albert Baró; los cantantes Joan Manuel Serrat, Alfred García y Guille Milkyway; las creadoras de contenido Dulceida, Laura Escanes y Marta Díaz. Y obviamente, además de la alfombra roja de los Premios Talia, nosotras tenemos que empezar el martes repasando los mejores looks de esta noche solidaria en Barcelona.

La mejores vestidas de la People in Red 2025

Como todo evento de renombre, en su alfombra roja en el Museu Nacional d’Art de Catalunya no han faltado algunas de las celebridades más importantes de nuestro país.

Dulceida

Dulceida ha escogido un vestido palabra de honor en color plateado con detalles de flores.

Dulceida. Gtres

Laura Escanes

Laura Escanes ha apostado por la firma italiana Daniele Morena. La influencer ha lucido un espectacular vestido confeccionado en suave jersey de seda 100%. El diseño presenta un escote lágrima profundo que realza la feminidad, una espalda completamente descubierta adornada con cadenas doradas, y un colgante de pantera joya en dorado. La falda, con caída fluida y drapeado sutil, incorpora una cola que aporta movimiento y dramatismo a cada paso. Para completar el look, joyas de Rabat y zapatos de la firma Martinelli.

Laura Escanes. Gtres

Marta Díaz

Marta Díaz ha lucido un vestido color verde pastel con impresionantes aberturas en el lateral del torso y en el lateral de la falda, y joyas de Rabat.

Marta Díaz. Gtres

Gemma Pinto

Gemma, fiel al dress code rojo de la noche, ha lucido un vestido rojo palabra de honor de Rosa Clará.

Gemma Pinto. Gtres

Este año, los invitados han podido disfrutar de la actuación del artista internacional Rufus Wainwright y de la cantante y compositora Rigoberta Bandini.