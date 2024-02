El hijo y la hermana de María Jiménez viven desde el recuerdo el primer cumpleaños ausente de la artista

El hijo y la hermana de María Jiménez la recuerdan en su primer cumpleaños ausente. La tristemente fallecida habría celebrado los 76 el pasado tres de febrero y su familia más cercana nos confiesa que “fue un día muy especial, pero muy triste al mismo tiempo. María se nos fue hace cinco meses y la echamos mucho de menos”.

Quien habla es su hermana Isabel, que la acompañó fielmente en sus últimos meses de vida. Siempre a su lado, llenando de cariño aquellos días postreros.

Alejandro, ¿cómo vivió ese cumpleaños marcado por la ausencia de su madre?

Con mucha nostalgia, recordándola con todo mi cariño. Era una madre extraordinaria.

Ahora se ocupa de promocionar todo su merchandising.

Llevo todos sus asuntos, vivo entre mi casa de Toledo y el chalet que me dejó mi madre en Cádiz.

No quiere hablar de lo que él denominó como la falsa noticia de su desahucio. Se remite al comunicado que envió entonces, y en el que hacía constar que “jamás he sido desahuciado de ningún sitio donde haya vivido, ni judicial ni extrajudicialmente. En segundo lugar, la noticia sitúa esa relación de arrendamiento recientemente, siendo del todo incierto, por cuanto mi último traslado de vivienda se ha producido hará dos años, viviendo desde entonces y hasta la actualidad en otra vivienda también en Toledo. En tercer lugar, y tratándose de la vivienda a la que hacen referencia en la noticia, la relación con los propietarios fue en todo momento cordial y amistosa, sin que en ningún momento se hubiera producido ningún destrozo en la misma".

Isabel, hermana de María Jiménez GTRES

Isabel, el adiós de su hermana la dejó muy hundida.

A mí no me hace falta una fecha de cumpleaños para recordarla, la tengo presente cada día de mi vida. Pero en esa fecha tan especial estuve hablando con mi sobrino Alejandro y los dos recordamos los maravillosos momentos que vivimos con María. Mi hermana era todo alegría, no quería penas, animaba a todo el mundo. Voy a contar un secreto: siento la presencia de María, es como si no se hubiera ido nunca de mi lado. No me ha dejado sola, la tengo todavía conmigo.

¿Si tuviera que elegir el momento más feliz de su vida, cuál sería?

El día que nació su hija Rocío, no se me olvidará jamás como se le iluminaba la cara. Desgraciadamente, un accidente de coche se nos llevó a la niña en plena juventud. Y mi hermana no levantó cabeza nunca, le salvó su carácter alegre y su amor a la vida.