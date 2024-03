Los hombres de la vida de Silvia Tortosa

La musa del cine, Silvia Tortosa, ha muerto hoy a los 77 añostras luchar contra el cáncer. "Curro Jiménez" "Farmacia de guardia" y "Hostal Royal Manzanares" fueron algunos de los grandes trabajos en los que participó. En 2019 se hizo pública la enfermedad de la intérprete que finalmente ha podido con ella.

A nivel personal, Silvia Tortosa tuvo una vida convulsa, llena de amores y desamores. Cuando tenía 19 años se casó con Hermann Bonnin, un director teatral 13 años mayor que la actriz. Aunque en la biografía "Mi vida oculta: un desnudo interior" se revela que su primer marido se llamaba Alfredo.

"Me casé muy joven. Era mi profesor de teatro y confundimos amistad con amor", recoge la revista 'Pronto' sobre las palabras de Silvia y ese primer amor. Decidida a convertirse en actriz se mudó a Madrid. En la capital conoció a Rafael Arcos, actor de teatro y doble cuyo alcoholismo hizo inviable la relación, según relata "Pronto". Tortosa decidió echarle de casa.

Otro de sus romances fue el que vivió junto José Umbral, malagueño y ganador del Festival de Benidorm. Pero la relación tampoco cuajó

En 1985 conocería a su segundo marido. Un americano llamado Charles Davis, ingeniero aeronáutico. Sin embargo, poco después este fallecía de un edema pulmonar y una miocardiopatía metabólica.

Poco tiempo después conocería a Dave Harper, de origen inglés. La pareja se casaría en Pensilvania y se establecieron en el estado norteamericano de Maryland. Se separaron en 2003 tras cinco años de relación. En 2008 llegó Carlos Cánovas, productor, que estuvo con ella hasta el final de sus días. "Es un hombre muy inteligente, con una extraordinaria capacidad técnica a nivel de sonido, imagen y edición. Me tiene alucinada. Tiene muy buen carácter, yo soy una persona muy impulsiva. De repente, si no se entiende bien, puede parecer que contesto raro y simplemente lo que me pasa es que me salen las cosas y tengo la mala costumbre de decirlas como las pienso", confesaba en una entrevista para Mediaset.