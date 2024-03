Muere Silvia Tortosa, musa del Destape, a los 77 años

La Unión de Actores y Actrices ha confirmado vía X el fallecimiento de Silvia Tortosaactriz, presentadora, cantante y directora española nacida en Barcelona el 8 de marzo de 1947.

"La actriz contaba con una larga carrera profesional en el cine, el teatro y la televisión. Desde la Unión, nuestro más sincero pésame", escribía la asociación sobre una mujer que retomó hace dos años su actividad. Con 75 años aceptó su papel en El purgatorio. Allí se metió en la piel de Pepa, una mujer mayor atormentada por el paso del tiempo y a la que se le pasa por la cabeza quitarse la vida: "No he vuelto antes porque, desgraciadamente, no hay personajes interesantes para mujeres de mi edad. Es muy difícil, porque los papeles con una cierta entidad se crean para actrices más jóvenes", denunciaba en este diario.

En esa misma entrevista, se confesaba "feminista": "De hecho, las de la posguerra somos las más feministas", celebraba una mujer que dio sus primeros pasos en las artes en la Escuela Massana y en el Instituto del Teatro de Barcelona. Con solo 15 años debutó sobre las tablas con el papel de Dorita en El mago de Oz; y en el cine, a los 19 años, bajo las órdenes de Pedro Balañá en El último sábado (1966), de Pedro Balañá.

No tardaría en aparecer por primera vez delante de las cámaras de Televisión Española, donde desarrollaría una prolífica carrera con títulos entre los que sobresale Pánico en el Transiberiano, la producción española con aquel reparto internacional encabezado por Christopher Lee, Peter Cushing y Telly Savalas.

José Luis Garci también la dirigió en Asignatura pendiente (donde compartiría cartel con Fiorella Faltoyano y José Sacristán); y Antonio Mercero, en Tobi. La chica del Molino Rojo, último filme de género musical que protagonizó Marisol. Ya en los 80, la presencia de Tortosa en el cine empezó a bajar, en favor del teatro y la televisión, aunque todavía le quedaría algún papel destacable como el de la protagonista de La señora (1987) de Jordi Cadena.

En los escenarios, tocó los textos de Valle-Inclán, Rafael Alberti, Molière, Antonio Gala o Alfonso Paso, entre otros; pero, quizá, su popularidad llegó por su dilatada presencia en la televisión. Ya en los 60 se introdujo en la pequeña pantalla y continuó, de una manera u otra, hasta los últimos tiempos. Presentó Aplauso y participó en series como Curro Jiménez, Hostal Royal Manzanares y Farmacia de guardia.