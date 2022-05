Silvia Tortosa: “Las de la postguerra somos las más feministas”

El regreso de Silvia Tortosa al mundo del cine, después de una larga temporada de ausencia y a sus 75 años, se produce con la película «El purgatorio», que se estrena este mismo sábado en el marco del Festival SYFY de Cine Fantástico de Madrid. Su personaje es el de Pepa, una mujer mayor atormentada por el paso del tiempo y a la que se le pasa por la cabeza quitarse la vida. «No he vuelto antes porque, desgraciadamente, no hay personajes interesantes para mujeres de mi edad. Es muy difícil, porque los papeles con una cierta entidad se crean para actrices más jóvenes».

Lleva sesenta años de profesión, toda una vida.

Y un balance del setenta y cinco por ciento positivo. El negativo veinticinco restante lo achaco a la falta de personajes con «carne y sangre».

Le han denominado como musa del destape durante la Transición. ¿Acepta el calificativo?

No. Yo hice muy pocos desnudos, y muy discretos y cuidados, en comparación con los muchos que hicieron otras actrices. Algunos muy «agresivos· y que sobrepasaban los límites de los cánones. Me pregunto por qué yo aparezco en la lista y las otras no.

¿Fue un peaje aceptar secuencias de desnudos, una imposición de los directores?

Es que, en mi caso, no lo vi escandaloso por el simple hecho de enseñar un pecho… Si me calificaran como musa del cine artístico sería maravilloso, pero lo otro, no.

Entrevista a Silvia Tortosa FOTO: David Jar La Razon

Tiene75 años que no aparenta. Deme la fórmula para mantenerse tan joven.

Cuidarse mucho la piel y tener cuidado con el sol desde el primer día, hacer ejercicio regularmente y haber heredado los genes de titanio de mi padre.

¿Le afectan demasiado los disgustos?

Es que hasta dejo de comer. Pero, aunque tengo el carácter muy fuerte, no me disgusto con facilidad.

¿Es disciplinada?

La disciplina la llevo siempre a rajatabla. Y esa es mi fortaleza. Eso sí, a veces he sido más débil de lo que debía. Sobre todo cuando me hacen daño personas muy cercanas a mí.

Se ha casado tres veces. ¿Es experta en amores?

Hay mujeres que no se casaron nunca y son más expertas que yo. Pensaba que estaba bien comprometerse hasta el punto de casarme, y por una u otra causa, los matrimonios no salieron bien. Pero no reniego de mis creencias.

¿Cree que su actual pareja, Carlos Cánovas, es su amor, digamos, definitivo?

No hay nada definitivo en esta vida.

Es mucho más joven que usted. ¿Esa diferencia de edad nunca ha supuesto un hándicap?

Siempre he salido con hombres más jóvenes que yo. Tengo un nivel de energía poco normal para mi edad y necesitaba una pareja que me siguiera el ritmo.

Es catalana, ¿qué opina de los independentistas? ¿Ve a Cataluña fuera de España algún día?

En mi familia y amigos hay independentistas, semiindependentistas, y otros son totalmente lo contrario. A mí, me produce una cierta inseguridad cuando estoy en mi tierra, porque no sé como hablar con unos y con otros. Y un cierto malestar. Por eso voy poco.

¿Usted se siente más catalana o más española?

Soy catalana, española, europea y ciudadana del mundo.

¿Es partidaria de que a los alumnos de su tierra se les eduque en catalán y castellano?

Totalmente, y si añadimos el inglés, mejor. Espero que todo se racionalice con el tiempo.

¿Le interesa la política?

Mucho. No me pierdo prácticamente nada de los informativos y sigo muy de cerca todo lo relacionado con los partidos legales de este país.

¿Se posiciona cerca de la izquierda o de la derecha?

Eso me lo guardo para mí, es un tema muy personal. Y el día que me decante, será del todo. Sí te diré que soy feminista. De hecho, las de la postguerra somos las más feministas.

¿Considera oportuna la visita del Rey Juan Carlos?

Me trae absolutamente sin cuidado. Solamente me afectan las cosas del ciudadano normal. Una visita de ese señor no me preocupa, ni para bien ni para mal.