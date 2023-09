La idílica escapada de Belén Esteban que llama la atención en redes

Belén Esteban ha vivido en las últimas semanas momentos de gran tensión ante sus nuevos proyectos o, incluso, con la separación de su hija, que en estos momentos está abriéndose paso en el continente americano. Es por ello que ha visto la necesidad de hacer una pausa para poder mirar con claridad al futuro y, sobre todo, “descansar y disfrutar”. De este modo ha definido desde sus redes sociales ‘La Madrugá’, una casa rural situada en Unbrete, Sevilla.

Escapada de Belén Esteban a Sevilla Instagram

La excolaboradora de ‘Sálvame’ no ha querido revelar la identidad de las personas que la acompañan, pero esta finca tiene capacidad para hospedar hasta 14 personas. Y es que, aunque la de Paracuellos ha optado por disfrutar de un poco de privacidad, en las publicaciones que ha compartido deja evidente lo fundamental que es para ella la amistad y la lealtad. Hace apenas unos días compartió en su perfil de Instagram una fotografía con María Patiño, Terelu Campos y Chelo García Cortés en la que reflejaban los lazos que habían formado en su recorrido televisivo. “Qué bonito es la AMISTAD”, remarca el pie de la imagen.

También mantiene una excelente amistad con Kiko Hernández, aunque no pudo asistir a su boda con motivo de un viaje muy especial que realizó con su hija a Chicago para disfrutar de Karol G en concierto. Con anterioridad fue muy tajante entre el conflicto que Kiko Hernández tiene con Jorge Javier Vázquez: “Ahí no me meto, ya he aprendido mucho en 'Sálvame”, quiso mostrar la de Paracuellos, que ha aprendido mucho a lo largo de su recorrido en la parrilla televisiva.

A pesar de todo, Belén Esteban ha mostrado una gran actitud ante las nuevas posibilidades que se le presentan y las que se le presentan a sus compañeros del extinto ‘Sálvame’: “Pero, la gente 'ay, que pena, que ya no estáis'... bueno, todo tiene y hay nuevos proyectos, yo estoy ilusionada y feliz”, asegura mientras atesora los momentos que ha podido compartir con sus compañeros.