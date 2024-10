Las imágenes de Paz Padilla y su hija Ana, desoladas en el funeral de Luis Padilla

Paz Padilla vuelve a enfrentarse a uno de los momentos más complicados de su vida. Su hermano Luis perdió la vida el pasado domingo 20 de octubre a los 57 años de forma repentina. Sus restos mortales fueron trasladados al tanatorio de Barbate después de someterlos a una autopsia para esclarecer las razones de su precoz deceso, aunque los resultados, de momento, no se han hecho públicos.

La fatal noticia pilló a Paz Padilla en Tarragona, un viaje que canceló de inmediato para volver con su familia lo antes posible y despedirse juntos de Luis, al que la popular actriz estaba muy unida. “Aunque Paz se tome con especial filosofía el tema de la muerte, esto le va a costar porque él era su debilidad”, indicó el periodista Kike Calleja, amigo de la presentadora, en el programa “Fiesta”.

Este martes todos los seres queridos de Luiz Padilla se han despedido de él en una misa funeral que ha tenido lugar en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Zahara de los Atunes, localidad donde el fallecido regentaba un popular chiringuito, “El Trompeta”, nombre con el que él mismo era conocido en el pueblo. Se desconoce qué pasará ahora con el fructuoso negocio.

Anna Ferrer en el funeral de su tío Luis Padilla

Hasta la iglesia se han trasladado los familiares y amigos de Luis, totalmente desolados. Ha destacado la presencia de Paz Padilla, que ha intentado ocultar su tristeza bajo unas grandes gafas de sol oscuras, y de su hija Ana Padilla, también muy afectada por la inesperada muerte de su tío.

Paz Padilla tras la muerte de su hermano Luis

Tampoco ha faltado Xoan Vaqueira, uno de los mejores amigos de Paz Padilla. De hecho, incluso vivió con ella una temporada en su casa de Madrid cuando rompió con David Valldeperas, antiguo jefe y colega de la presentadora cuando trabajaba en “Sálvame”.

Xoan Viqueira en el funeral

Han llamado la atención las coronas de flores con las que los familiares han querido rendir homenaje a Luis y a su forma de entender la vida. “He amado, he reído, he llorado. He vivido a mi manera”, dice una de las inscripciones, seguida de otra en la que se puede leer: “Ahora vivirás en tu gordita y en tu familia”.

Coronas de flores en recuerdo de Luis Padilla

La primera vez que Luis Padilla se dio a conocer en público fue en 2021, cuando participó junto a su hermana Paz en un episodio del programa “Mi casa es la tuya”. Allí, la actriz y humorista se deshizo en halagos hacia su familia, que acababa de sufrir la pérdida de su madre: “Mi familia es lo más bonito. Yo tengo 7 hermanos y para mí es mi gran tesoro. ¡Los quiero tanto! Daría mi vida por cada uno de ellos. Lo único que les he dicho a todos ahora que mi madre no está es que siempre estemos unidos, que nos apoyemos el uno a otro y no dejar pasar ni un día sin decirnos te quiero”.