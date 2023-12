Paz Padilla recuerda cómo la criticaron por celebrar la muerte de su marido

Paz Padilla se ha convertido en una guía espiritual para muchos por su particular forma de entender la muerte, que pasa por perderle el respeto y el miedo, para así sacarle el mayor provecho a la vida. Considera que no se puede aceptar una cara de la moneda sin tener presente la otra, por lo que ha decidido compartir su sabiduría con el público a través de un nuevo programa en Cuatro, ‘Te falta un viaje’. Un espacio en el que comparte con su hija, Anna Ferrer, un sinfín de periplos por todo el mundo para conocer en primera persona cómo experimentan la muerte en otras culturas, teniendo la primera parada de su tour fijada en Ghana, donde “todas las etapas de la vida son una celebración”. Algo de lo que ella misma está de acuerdo, porque la presentadora también quiso despedirse así de su marido Antonio, aunque por ello fue víctima de encarnizadas críticas por su forma de afrontarlo.

Paz Padilla con su marido Antonio Instagram

“Murió mi madre, cuatro meses después mi marido, mi Antonio, el amor de mi vida. A la semana se muere mi suegra y al mes el abuelo de Ana”, comienza a enumerar las distintas pérdidas a las que tuvo que hacer frente con tan poco tiempo para asimilarlo. Por fortuna, ella realizó un gran trabajo previo para que el duelo no la superase: “Me tuve que enfrentar a cuatro despedidas de golpe y surge un proceso vital en mi vida. Entonces empiezo a ver que hay muchas culturas en las que celebran la muerte de otra forma, por lo bien que esa persona ha vivido, celebrando que ha tenido una vida plena y que estamos todos los que lo hemos querido y lo vamos a despedir como se merece”, relataba en el primer episodio de su programa, detallando por qué festejó el adiós al gran amor de su vida.

“Pero cómo hago para que todos los que están allí llorando desconsoladamente lo entiendan. Pues preparé un monólogo en homenaje a él, a su vida, que vamos a estar tristes por su ausencia, pero su vida ha sido plena y muy bonita”, detalla Paz Padilla cómo introdujo lo que después convertiría el funeral en una improvisada fiesta. Algo que no fue aceptado por todos, pues no todos vivían el duelo desde la misma concepción: “Fui muy criticada porque la gente frivolizó y pensó que me tomo la vida muy en broma, y no es así. Yo me tomo la vida muy en serio”. De hecho, quiere que su hija entienda por qué lo hizo, de ahí el motivo de este espacio que se estrenó en la noche del miércoles en Cuatro.

Paz Padilla y Anna Ferrer Te falta un viaje

Así, en Ghana, Paz Padilla y Anna Ferrer pudieron asistir a un funeral que se asemeja mucho a cómo ella quiso despedirse de su marido, que perdió la vida en 2020 víctima de un cáncer: “Cómo podía ser que yo lo viviera así, cuando yo no conocía a esta gente ni su cultura. Entiendo que haya gente que no lo comprenda y no quiero imponer cómo soy yo, pero yo quería que tú mostrases a la gente de tu edad que hay una forma de ver la muerte sin hundirte. Con respeto, admiración y aceptación”, trata de explicarle la presentadora a su hija en su primera parada de ‘Te falta un viaje’. Algo que la joven ha descubierto ya de antes, al ver cómo su madre lo superó y volvió a recuperar la felicidad que creía que no regresaría: “Lo echas de menos y te acuerdas de él, pero puedes volver a serlo”. Algo que reafirmó la propia Paz Padilla: “Nunca se supera esto, pero aprendes a convivir con ello. Puedes despedirlo sin angustia y sin dolor, recordándole con amor, porque el amor no se acaba”.