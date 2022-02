Paz Padilla se apoya en el exnovio de David Valldeperas en su peor momento en ‘Sálvame’

Ya han pasado más de dos semanas desde que en ‘Sálvame’ se produjera uno de los mayores enfrentamientos que se recuerdan. Belén Esteban y Paz Padilla se enzarzaron en una encendida discusión a cuenta de las polémicas declaraciones de la presentadora sobre la eficacia de las vacunas contra el coronavirus. Lejos de llegar a un punto de entendimiento, el cruce de acusaciones entre ellas terminó con la gaditana abandonando el plató del programa y con Kiko Hernández, que ese día ejercía de colaborador, asumiendo el papel de conductor. Desde entonces, la actriz no ha vuelto a pisar el estudio de grabación, y parece que no lo hará en mucho tiempo.

Desde la revista ‘Lecturas’ se desliza que, por más que la dirección de ‘Sálvame’ insiste a Paz Padilla en que retome su puesto de trabajo como presentadora, la gaditana se resiste a volver y, por ahora, no tiene intención alguna de regresar al plató del que tan enfadada y dolida salió el pasado 20 de enero. “Los responsables quieren que se replantee la situación y regrese, algo que parece que no está dispuesta a hacer”, explican desde la citada publicación.

Paz Padilla y Xoan Viqueira FOTO: @paz_padilla Instagram

Mientras, Paz Padilla se ha rodeado de todos sus seres queridos para superar este mal momento. La actriz comparte algunos de sus mejores momentos con los seguidores de su cuenta de Instagram, y a juzgar por sus publicaciones, parece que está encontrando mucho cariño y apoyo en su familia y amigos, entre los que se encuentra Xoan Viqueira, que, precisamente, es el exnovio de David Valldperas, uno de los directores de ‘Sálvame’ y, por ahora, jefe de la humorista gaditana.

Mal momento

Por si Paz Padilla no tuviera suficiente con la mala racha por la que ahora pasa en ‘Sálvame’, lo cierto es que su tienda de ropa en Cádiz, ‘No ni ná', tampoco está pasando por su mejor momento. Según la revista ‘Semana’, la presentadora y su hija han tenido que bajar la persiana de forma temporal por la poca rentabilidad económica que cosechan del negocio en esta época del año. “Solo abrirá en temporada alta o cuando haya vacaciones de por medio”, explican desde el citado medio.

Paz Padilla y Belén Esteban durante su enfrentamiento en 'Sálvame' FOTO: Mediaset

Para colmo, en el horizonte no se vislumbra la posibilidad de que Paz Padilla y Belén Esteban puedan reconciliarse. Lo cierto es que la relación entre ellas siempre ha sido de lo más tensa, y después de este enfrentamiento, la situación no ha hecho más que empeorar. De hecho, aunque la colaboradora no dio nombres, declaró hace poco en ‘Sálvame’ que había pedido a sus jefes no coincidir con determinados compañeros en el plató, unas palabras con la que parecía dirigirse a la gaditana.