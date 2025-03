La importante petición de Belén Esteban ante la nueva etapa de su vida: "Sé que ahora va a venir de todo"

"Ni que fuéramos Shhh" ha llegado a su fin. Tan solo 10 meses después de su comienzo de emisión en TEN, el programa presentado por María Patiño se traslada a TVE. Será el próximo 22 de abril cuando arranque en la cadena pública "La familia de la tele", el nuevo magacín de La Osa con gran parte del equipo de "Ni que fuéramos Shhh". A pesar de las lágrimas y la tristeza de todo el equipo durante la despedida del programa, todos están de lo más emocionados por esta nueva etapa en TVE.

El mensaje de Belén Esteban

Tras finalizar la emisión de "Ni que fuéramos Shhh", Belén Esteban ha reaparecido emocionadísima por este salto a la cadena pública. "Estoy muy feliz, mucho. Nos lo merecíamos todos", ha expresado la de San Blas, confesando que "ya no quiero pensar en el pasado, solo quiero pensar que estoy feliz. La vida es así, son etapas, y no os voy a mentir, estoy muy feliz. Yo soy persona de tele y me gusta lo que es buena tele".

María Patiño y Belén Esteban llegarán en directo a las tardes de La 1 en abril con 'La familia de la tele' Europa Press

"Estoy impaciente, nerviosa, con ilusión... ¡Ay qué pasará! Yo solo sé que hoy mi madre es la persona más feliz que el mundo, más que yo. Y eso me llena de orgullo. Mi madre nunca ha ido a nada. Y mi madre hoy ha sido la mujer más feliz del mundo. Y por eso me siento muy emocionada", ha declarado la televisiva al borde las lágrimas. "Y quiero agradecer a TVE que nos dé esta oportunidad, porque ellos saben lo que es hacer tele. Y estoy muy feliz, de verdad. Escucha, es que esto, hace un año no lo podíamos pensar".

A punto de empezar una etapa muy emocionante

"Ahora mismo estoy como en una nube. Yo ya lo sabía hace tiempo. Bueno, tampoco hace tanto tiempo, no me voy a poner medallitas. A ver, en el pisito lo hemos pasado regular. Ahora últimamente mejor. Pero cuando nos dijeron que nos íbamos a Televisión Española, Televisión de Todos, para mí fue un chute de energía. Y quiero agradecer a toda esa gente que nos ha seguido. Gente muy joven, gente mayor. Y desde aquí les quiero mandar un mensaje de gracias", ha desvelado Belén Esteban. Aún así, ha hecho una importante petición a la audiencia antes de empezar el nuevo programa: "Lo único que digo es que nos critiquen cuando nos vean. Antes no, por favor. Aunque respeto todas las críticas. Pero sí me gustaría que cuando nos vieran nos criticaran, pero antes no. Pero sé que ahora va a venir de todo".