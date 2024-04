La inaudita excusa del juez para aplazar el juicio de Daniel Sancho: ¿quién tiene el mando del aire acondicionado?

Jueves 25 de abril de 2024, nueve de la mañana. De nuevo, los medios que cubren el juicio a Daniel Sancho que, además, hoy declara, triplican a los del viernes pasado. La expectación es máxima y desde España se espera, como casi siempre, una imagen del acusado o al menos declaraciones jugosas de los únicos que sí pueden acceder a la sala: testigos, abogados, familiares y cuerpo diplomático.

Media hora después todo es confusión. Ospina, representante de la familia Arrieta en España, coacusación junto al ministerio fiscal y que ayer ejerció de testigo en nombre de los padres y hermana de Edwin, descubre el verdadero concepto de las puertas giratorias que los políticos utilizan sin cesar en penosa metáfora: tal como entró por la puerta del juzgado, salió. Según sus propias palabras, "mi presencia tras haber testificado ayer generaba confusión". La mañana comenzaba fina.

Pero una hora más tarde saltaba la sorpresa absoluta: Daniel Sancho no estaba declarando. En su lugar lo hacían dos policías. Las filtraciones aseguraban que tras el almuerzo podría ser, y que, si no, mañana viernes. El gozo en un pozo de los enviados especiales, que sobre la marcha buscaban material para salir al paso cuando desde España conectaran en directo. Escaletas echadas a perder. Maquillaje de sobra.

El abogado de la acusación Juan Gonzalo Ospina (d) en el tribunal de Samui este miércoles donde asiste a una nueva sesión del juicio contra el joven español Daniel Sancho en Tailandia por el supuesto asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Daniel Sancho declarará finalmente este jueves, como estaba previsto, una vez concluya este miércoles el turno de la Fiscalía con un solo testigo. Sitthipong Charoenjai EFE

Aunque el remate llegó sólo un rato después: el juez decidía clausurar la jornada con las declaraciones de esos dos agentes para, de golpe y porrazo, cancelar también mañana viernes, teniendo en cuenta que los lunes no hay juicio. Otro festival del humor de este juez, y ya van…

Imagínese que usted viene sólo y exclusivamente para atender el día de autos, que es cuando declara Daniel Sancho. Y que ese día no habla, para a su vez posponer el resto de testimonios hasta el próximo martes. Cinco días de feria. Cinco más. Sin ningún tipo de año nuevo tailandés de por medio. Y claro, muchos medios repatriarán a sus reporteros. ¿Casualidad? Para nada. Porque este juicio es un deliberado ataque a la prensa, que más o menos rosácea, trata de poner luz a un juicio que menosprecia el derecho a la información, como si dentro de la corte, sin luz ni taquígrafos, se estuvieran negociando otro tipo de acuerdos.

Exteriores de la prisión de Koh Samui, en Tailandia, donde se encuentra el español Daniel Sancho. Ramón Abarca Agencia EFE

Porque si algo no tiene justificación alguna es que la excusa puesta por el juez haya sido la falta de aire acondicionado, en una isla repleta de hoteles, negocios y turistas donde siempre ventiladores y máquinas de aire trabajan sin cesar el mayor número de horas posible. Y que no existan mecánicos que puedan subsanar el problema o un simple generador causa, como poco, disforia a los que allí nos encontramos.

Llegados a este párrafo debo comentarles que Tailandia no es Uganda y que la isla de Koh Samui se acerca más, en poder adquisitivo, a Ibiza que a Zamora. Y que el edificio que acoge al Tribunal Provincial de la isla es inmenso, nuevo, limpio y con accesos formidables. O sea, que no estamos hablando de un galpón con techos roñosos y puertas roídas, donde un juez en guayabera y fumando habanos dicta sentencias apestando a ron barato. Para nada. Tailandia es un país moderno y eficiente que crece cada año en su PIB y que ostenta a la isla de Koh Samui como una de sus banderas con la que conquista al mundo exterior. Y de qué manera. Entonces, ¿por qué no hay aire acondicionado? ¿Acaso alguien ha perdido el mando a distancia?