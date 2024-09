Indignación por las fotografías de Bárbara Rey: "El monarca es víctima de una cacería"

En el entorno del Rey Juan Carlos consideran que la publicación de fotografías íntimas de Bárbara Rey forman parte de "una cacería contra el monarca, una campaña para hacerle daño y humillarle públicamente. No tiene sentido que a estas alturas de la vida aparezcan esas imágenes". Lo malo no es lo que ya ha salido a la luz, sino que quedan muchas más fotos, mucho más significativas, de aquella relación, que invadirían totalmente los momentos de pasión de la pareja. La fuente que nos hace partícipes de esta información es una persona muy cercana al Rey, amigo de toda la vida, quien añade que "Don Juan Carlos está muy enfadado, y sorprendido, por este asunto".

Cuando me pongo en contacto con Bárbara Rey es muy clara al respecto: "Ya he puesto el tema en manos de mis abogadas, tomaremos las medidas legales que sean necesarias, esto no se puede consentir. Lo que sí le aseguro es que mi hijo Ángel no hizo esas fotos. Pero si es él quien las robó de mi casa y las ha vendido, me parece vergonzoso. Las imágenes las realizó otra persona cercana a mí. Y están hechas en un ámbito privado y son impublicables".

A pesar de lo que asegura su madre, Ángel Cristo Jr. afirma en una entrevista en la revista holandesa Privé que fue él quien hizo las fotografías. Que su madre le encargó tal menester. Pero el periodista Juan Luis Galiacho desvela que el autor de las imágenes fue el hermano de Bárbara, fallecido hace unos meses.

Las letradas de la artista, Mercedes Ruiz e Irene Sorribas, han enviado un comunicado en el que manifiestan: "Nos dirigimos a usted en nombre de nuestra representada, doña María García García, en relación con la difusión que ustedes han hecho en el día de hoy de una publicación en la revista holandesa Privé, en la que se revelan fotografías de la señora García con el Rey emérito en un domicilio privado. Les advertimos que la divulgación de esas imágenes atenta gravemente contra los derechos fundamentales y la intimidad personal y familiar, a la propia imagen y a la invisibilidad del domicilio de nuestra representada, recogidos en el artículo 18, apartados uno y dos de la Constitución Española. Teniendo en cuenta la extrema gravedad de estos hechos, y los enormes perjuicios que le están ocasionando, les informamos que hemos decidido ejercitar acciones judiciales para salvaguardar los derechos fundamentales de doña María García contra la revista Privé y contra todos los medios de comunicación que difundan ese contenido ilícito. Asimismo, y para evitar perjuicios mayores, por medio de la presente, les requerimos para que cesen inmediatamente la difusión de esas imágenes".

Las polémicas fotografías se encontraban guardadas en una caja en el trastero de la casa madrileña de Bárbara, y según esta última, le fueron sustraídas por su hijo, algo que Ángel desmiente rotundamente. Él asegura que las tenía en su poder desde el primer momento. Lo que parece evidente es que es el hijo el que ha vendido el reportaje a la revista en cuestión. Hace unos días desveló que su madre recibió veinticinco millones de pesetas y un contrato para realizar varias galas en TVE para que se guardaran en un cajón esas instantáneas. La evidencia actual demuestra que se hicieron copias y que Ángel las tenía en sus manos.

Su madre es tajante al respecto: "Fui maltratada por mi marido y ahora lo soy por mi hijo. Es una vergüenza". La historia, como decimos, no acaba aquí, porque Ángel ya ha dicho que existe mucho más material. Y si es tan importante como se rumorea, el bombazo va a ser terrible.

Todo este escándalo le ha sorprendido al Rey en la localidad gallega de Sanxenxo. Nuestro confidente cuenta que "le veíamos feliz por el aumento de sus viajes a España, la cordialidad recuperada con su hijo y el afecto de todos sus amigos. Pero ayer estaba cabizbajo y preocupado. No le entra en la cabeza esta maniobra para desprestigiarle de una manera tan rastrera".