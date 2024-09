Así de mal le ha sentado al Rey Juan Carlos ver sus fotos con Bárbara Rey

La publicación de las fotografías del Rey Juan Carlos con Bárbara Rey en su domicilio de Boadilla del Monte ha dejado a todos en shock. Se había hablado mucho de la existencia de dicho material y sobre cómo se habría realizado, siendo supuestamente Ángel Cristo quien apretaba el botón de la cámara con tan solo 13 años. Pero hasta que este miércoles la revista holandesa ‘Privé’ no publicase las fotos de la polémica, no todos creían lo que se rumoreaba. Los protagonistas están consternados, a excepción del hijo de la vedette, que ha hecho esto “como venganza a mi madre y para desmentir sus palabras”. Ella se ha tomado este golpe con profundo dolor, pero con la firmeza de emprender acciones legales contra él que bien podrían llevarle a prisión por revelación de secretos, entre otros presuntos delitos. Así lo ha analizado una experta en la materia para LA RAZÓN, desgranando los riesgos judiciales que afronta. Pero faltaba por conocer la reacción del Rey Emérito. Ya ha llegado cómo ha encajado la noticia.

Portada de la revista "Privé" holandesa Privé

Bárbara Rey pondrá a trabajar a su equipo legal para ver cómo pedir responsabilidades a su hijo y a la revista holandesa que ha aceptado el negocio. Ninguno de los protagonistas de las fotos ha dado su consentimiento para que se publiquen, además de haber sido captadas en un espacio privado, dentro de un domicilio. Su publicación no es legal, más allá del daño personal que ha ocasionado a ambas partes. La vedette ha tardado poco en poner el grito en el cielo, pero desde el bando real también ha habido movimientos. Y es que se ha filtrado la opinión del Rey Juan Carlos sobre este capítulo de su pasado que no termina de superar, como así ha destacado la periodista Silvia Taulés a través de una conexión por videollamada con el programa en el que colabora, ‘TardeAR’.

Dice haber hablado con el entorno del Emérito y no duda en sentenciar que están “escandalizados”. Sus fuentes “están sorprendidos que se hayan podido publicar estas imágenes, porque es en un lugar privado”. Pero lo que más interesa es cómo ha encajado la noticia el Rey Emérito, a lo que Taulés asegura que se ve como “víctima de una cacería. Ellos no piensas en la guerra entre Bárbara y Ángel, si no que el objetivo final es Juan Carlos”. Y no podría llegar en peor momento, ahora que el Monarca estaba cada vez más cómodo en territorio español, con visitas frecuentes para participar en competiciones de vela, además de acudir a eventos familiares y encuentros privados.

“Además, es un momento muy feliz y distendido y le han desbaratado toda la alegría que podía tener. Estaba contento porque había encontrado su lugar después de todos los problemas y ahora se ve metido en un lío de faldas que tenía superado”, asegura la periodista en el programa de Telecinco. Y es que considera que estas fotos del Rey Juan Carlos con Bárbara Rey no van a sentar nada bien en palacio: “A su entorno no le gusta hablar de esto, porque son cosas muy privadas”, dejando claro que tampoco habrá una respuesta por parte de Casa Real, al no tratarse de un miembro activo en la representación de la Corona y por tratarse de un asunto exclusivo de su vida privada. Sea como fuere, no hace falta que se pronuncien para deducir que no le habrá hecho gracia ninguna verse en una portada de una revista holandesa, replicada por todo el planeta y copando titulares por doquier.