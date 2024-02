La inesperada proposición de Marta Riesco a Rodrigo de Paul

Marta Riesco ha vuelto a sorprender a todos sus seguidores con su último #ChapaMarta. La televisiva, anoche, disfrutó de la noche madrileña por todo lo alto y no ha dudado en relatar a sus followers una de las anécdotas más sorprendentes de su velada.

La exreportera de televisión, junto a unas amigas, asistió a Rhudo, el nuevo restaurante de moda de la capital de Paco Roncero, Miguel Ángel Silvestre, Álex Gonzalez, Antoine Griezmann y Marcos Llorente. Allí, Marta Riesco vivió un encontronazo de Rodrigo de Paul, el futbolista del Atlético de Madrid y compañero de dos de los dueños.

"De repente se dio la vuelta y era Rodrigo. Y oye, que el jersey ya no me parecía tan feo", ha comenzado relatando la influencer a sus seguidores. Después de ese primer encuentro en la puerta de los baños, Marta Riesco volvió a coincidir con él más tarde en uno de los reservados y ahí fue donde comenzaron a hablar. "Me puse a bailar y en un momento determinado, un amigo de Rodri vino a hablarme. También era muy guapo pero me dijo que era su hermano", ha desvelado la televisiva. El futbolista, que estaba "muy simpático y sonriendo a todo el mundo" acabó entablando conversación con la joven y no dudó en preguntarle a qué se dedicaba.

Story de Marta Riesco a Rodrigo de Paul Instagram

Tras esta pregunta, Marta Riesco se presentó como "artista musical" y le enseñó en "No tengas miedo", su conocido single. "Como le tenga que contar a esta persona a qué me dedico, va a flipar", ha bromeado con sus seguidores. Sin vergüenza, la influencer se animó y sorprendió al futbolista: "Si os pensáis que eso es lo más lamentable que hice... ¡No, me superé! Le canté la canción".

Después de un rato charlando, Marta y Rodrigo se tuvieron que despedir. "Estuvimos "jiji jaja" hasta que sus amigos decidieron que se tenían que ir y yo me quedé desolada", ha relatado la influencer. Tras este flechazo, la influencer se ha animado a escribirle por Instagram al futbolista y hacerle una inesperada proposición: "Tu jersey no me gustó nada pero tú me pareciste lo más. Así que ya no me importa tu jersey. Si quieres puedo llevarte de compras". ¿Estamos ante el principio de una bonita amistad?