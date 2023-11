Marta Riesco se va de cita con su "crush" tras destaparse las fotos de Antonio David Flores y Olga Moreno

La publicación de unas fotografías de Antonio David Flores y Olga Moreno disfrutando de una velada juntos ha hecho saltar todas las alarmas sobre un posible acercamiento entre ambos. Además, todo apunta a que la sevillana y Agustín Etienne, su pareja, podrían haber puesto punto y final a su relación, ya que el representante ha dejado de seguir a la exganadora de "Supervivientes" en Instagram. En medio de todo este triángulo amoroso se encuentra Marta Riesco, expareja del malagueño. La exreportera, al enterarse del salseo, no dudó en pronunciarse compartiendo un story asegurando que "la realidad supera la ficción".

Story de Marta Riesco cenando en un restaurante con una cita Instagram

Lo cierto es que Marta Riesco vivió unos meses muy complicados tras su abrupta y polémica ruptura con Antonio David. La periodista estuvo sumida en un pozo de tristeza aunque, poco a poco, ha conseguido salir de ese bache sentimental muy fortalecida. Aunque a veces tenga algún bajón, la exreportera se ha propuesto vivir y disfrutar al máximo y no decir que no a ningún plan. Por ese mismo motivo, Marta Riesco tuvo ayer una cita con su "crush" y así se lo hizo saber a todos sus seguidores de Instagram, donde acumula casi 200.000 seguidores.

"Tengo un crush en Instagram que nunca he visto en mi vida que me ha dicho si vamos a cenar. Le he dicho que sí y ahora estoy arreglándome y no sé si estoy los suficientemente pibón para tener una no sé si cita", desvelaba la periodista a su legión de fans. Durante toda la cita, la reportera compartió multitud de historia de su quedada, eso sí, sin enseñar el rostro del hombre que la acompañaba. La periodista, ajena a cualquier fotografía e información de su expareja, ha decidido seguir hacia delante, demostrando que, si no aún no ha pasado página del todo, está en el proceso de hacerlo en muy poco tiempo.