Marta Riesco por fin se sincera sobre Antonio David: "No me quería, nunca me quiso"

Su relación acaparó titulares en la prensa del corazón y la ruptura tampoco estuvo exenta de polémica. El próximo mes de abril se cumplirá un año desde que Marta Riesco confirmó a través de sus redes sociales que su relación con Antonio David Flores había llegado a su fin, y aunque al principio se resistía a profundizar en los detalles de la separación, en sus palabras se podía intuir que no se produjo por las buenas.

La periodista se sumergió entonces en un profundo bache emocional que la llevó a pasar por uno de los peores momentos de su vida, tal y como ella misma indicó en su reciente entrevista con LA RAZÓN. Por fortuna, el tiempo lo cura todo y Riesco presume ahora de haber superado la traumática ruptura.

Por lo visto, comprender y aceptar que, según ella, fue engañada por Antonio David ha sido clave para seguir adelante. "Está el tema zanjado interiormente. Me faltaba darme cuenta de que esa persona no me quería, ni me quiso nunca. Me lo dejó demostrado en sus últimas acciones", ha sentenciado Riesco en sus redes sociales.

"Estaba muy equivocada con él, y me di cuenta de que no tenía que estar triste ni un segundo más por él porque esa persona nunca me quiso, tal y como me decía mucha gente", continúa la periodista, que reconoce que, al principio, se negaba a ver la realidad que tenía delante de sus ojos.

"Un día empecé a ver cosas que antes no quería ver. Al final te das cuenta de que los amigos, y el resto de la gente, que decían que no me hacía bien, tenían razón. Comprendí que era yo la que estaba equivocada, y no el resto del mundo", explica.

En este momento, Riesco disfruta de una buena etapa en la que prefiere no tener ataduras sentimentales para divertirse y explorar, aunque tampoco cierra la puerta a encontrar un amor que de verdad la quiera.