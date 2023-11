Marta Riesco desvela sus futuros planes de maternidad y anuncia una fecha: "No me queda otra que hacerlo ya"

Marta Riesco ha tomado una drástica decisión sobre sus planes de maternidad y ha anunciado una fecha límite para congelar sus óvulos. La periodista quiere convertirse en madre en un futuro y está convencida de dar este paso. A pesar de que está viviendo ahora como una segunda adolescencia y se lo está pasando muy bien, la exreportera de "Fiesta" ya lo tiene todo planeado.

"Lo de congelarme los óvulos es que no me queda otra que hacerlo ya, este año. Así que espero hacerlo antes de que acabe el año. Bueno, antes de que yo cumpla los 37, que los cumplo el 5 de abril" porque "si no ya no me dejan", ha desvelado Marta Riesco sobre el asunto. En menos de 6 meses, la periodista habrá congelado sus óvulos por lo que pueda pasar (o no) en el futuro. Aún así, como ella misma ha confesado, se lo está pasando muy bien en el terreno sentimental. "Estoy teniendo mucha suerte porque me lo estoy pasando súper bien y con todos he tenido buen recuerdo. Me distraigo que es súper importante. Y sobre todo me hacen sonreír, que es fundamental", ha confesado sobre su soltería, asegurando que no tiene ninguna pareja formal oficial.

Marta Riesco Instagram

Centrada en su carrera profesional en el mundo de las redes, Marta Riesco no descarta tampoco volver en algún momento a la televisión, su gran pasión. Eso sí, de momento tiene que esperar a que se celebre su juicio contra su despido de Mediaset. "Confío ciegamente en la justicia y estoy preparada para lo que tenga que pasar. Tengo muchas ganas de que llegue ese momento porque creo que fue una situación muy injusta lo que ocurrió y ojalá se resuelva. Y ojalá por supuesto sobre todo que mi profesionalidad no quede en duda nunca", ha declarado la periodista sobre el asunto.

Aunque no esté ahora mismo trabajando de reportera en televisión, Marta Riesco no para de trabajar en redes y se ha convertido en toda una influencer, siendo uno de los rostros más reclamados en los photocalls. La exreportera de "Fiesta" ha sabido reinventarse desde que fue fulminada de Telecinco de la noche a la mañana y ha encontrado en Instagram el canal perfecto para seguir con su trabajo de comunicadora.