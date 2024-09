La inesperada reacción de Ángel Cristo Jr a la foto de su madre, Bárbara Rey

Hace unos días, Bárbara Rey sorprendía en su perfil de Instagram al publicar una imagen en la que aparece ella y su hijo Ángel Cristo, cuando éste tenía 27 años. Eran otros tiempos y la relación familiar era otra también. Ante la repercusión que tuvo la foto, la exvedette se vio obligada a dar una explicación: "Me veo en la obligación de aclarar alguna cosa, ayer puse una fotografía con mi hijo Ángel Cristo, que tiene 27 años, momentos en los cuales estábamos muy bien cómo se puede ver en la fotografía. Viendo el revuelo que se ha montado por poner una foto con mi hijo, queda claro es mi hijo, lo demás está por ver si es verdad o mentira, pero que es mi hijo está clarísimo que es cierto ¿No? (...). El hecho de poner la foto es porque me gusta, porque es muy bonita, tengo miles de fotos preciosas con él y creo que tengo todo el derecho a poner fotografías con mi hijo, con mi hija y no tiene por qué ser ningún tipo de acontecimiento a nivel de prensa, ni nada extraño", comunicó entonces.

Ahora, Ángel Cristo Jr ha reaparecido junto a su pareja. Ambos han viajado a Ponferrada para desfilar para el diseñador Julio Lama y poco antes de subir a la pasarela la pareja habló sobre su inminente boda ante los medios. "No sabía que era tan duro organizar una boda", dijo Ángel Cristo. Y también sobre la polémica foto que compartió su madre.

"No sé por qué lo ha hecho. Yo estoy centrado en lo mío, en mi vida con Ana, con las niñas y no pierdo el tiempo con eso", comentó Ángel, que reconoce además que no tuvo más remedio que ver la imagen: "al final es inevitable que la veas. Es una foto como muchas más. No me emocionó. Es algo que me da igual, no es mi problema eso".