La inesperada reacción de Terelu Campos al hablar de Edmundo Arrocet y su nueva novia

Ha llovido mucho desde que Edmundo Arrocet y María Teresa Campos rompieran su relación, entre cruce de acusaciones, dimes y diretes. La veterana presentadora falleció, pero no terminaron aquí los reproches por parte del cómico chileno. Pero parece que al fin ha sido capaz de olvidar el pasado y centrarse en el presente para tener un futuro prometedor. Al menos eso es lo que se desprende de las imágenes que han aparecido en el kiosco rosa para confirmar que está de nuevo enamorado. Eso sí, con ello ha llegado el escándalo, pues el humorista, de 74 años, ahora pasea su amor con una joven de origen polaco de tan solo 28 años. Se llevan 54 años de diferencia, pero suele decirse que el amor no tiene edad. ¿Piensa lo mismo Terelu Campos? La hija de la periodista ya se ha pronunciado al respecto .

La reacción de Terelu Campos a las imágenes de Bigote junto a su jovencísima novia Marta ha sido, cuando menos, peculiar. También muy contundente. En un principio no quería entrar en materia, dejando que la información y las preguntas en el plató de ‘Mañaneros’ le resbalasen, mientras miraba con atención su teléfono móvil. Después confirmó que estaba muy ocupada revisando una receta para hacer un postre, pero no tuvo reparo alguno en dejar muy clara su postura sobre esta inesperada relación de la que todos hablan este miércoles.

“Este hombre no existe en mi vida”, decía tajante Terelu Campos al principio, negándose a valorar el romance sorpresa. Después se dio paso a un vídeo en el que se desgranaban los detalles del viaje a Londres en el que se ha cazado a Edmundo Arrocet con su nueva novia Marta. Tras finalizar, Jaime Cantizano quiso saber qué opinaba su colaboradora, que ya sí levantó la mirada del teléfono: “Estaba viendo cómo se hace un flan”. Pero más allá de su interés por la receta, reconoció que su “deber es estar informada”, aunque no parece entender tanto que su labor en plató también es opinar. Al menos sí dejó evidente que no iba a decir lo que piensa sobre la diferencia de edad entre los protagonistas y tampoco tenía intención de hablar sobre la joven: “No comento de la chica”.

Terelu Campos Gtres

De Edmundo Arrocet no quiere hablar porque “no existe en mi vida”. De ella no está dispuesta a pronunciarse por respeto. Con tantos límites autoimpuestos, terminó detallando la buena relación que aún mantiene con los hijos del cómico y lo bien que se han portado con ellas tras la muerte de María Teresa Campos: “Estefanía ha sido casi una hija para mi madre. El hijo de Bigote, Maximiliano, viajó a España cuando mi madre sufrió el ictus. De las cosas trágicas yo saco cosas positivas. Ellos vivieron un tiempo importante de felicidad”, sentencia Terelu Campos, que no quiere reabrir viejas heridas y parece más dispuesta a cerrar etapas.