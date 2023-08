El informe policial de Daniel Sancho se retrasa por el testeo de ADN

La entrega del informe policial a la Fiscalía con respecto al asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta se está retrasando. El motivo, la falta del testeo de ADN de algunas prendas de ropa, así como de restos humanos encontrados en bolsas de plástico de color negro y verde.

El asesinato y posterior descuartizamiento de Arrietase produjo en la isla de Phangan, al sur de Tailandia, el pasado 2 de agosto y aunque ha comisaría ya han llegado algunos resultados de las pruebas de ADN faltan todavía algunos restos que analizar.

Un agente encargado de la investigación informó a la agencia EFE que el informe policial no se entregará a la Fiscalía en esta semana, como había anunciado previamente Surachate Hakparn, subdirector de la Policía de Tailandia. Surachate, conocido como "Big Joke" había afirmado que las pruebas recopiladas hasta el momento eran suficientes para proceder con el informe. Según sus declaraciones, se esperaba que se entregara esta semana, lo que determinaría que el juicio pudiera empezar dentro de tres a seis meses.

El agente de Phangan explicó a la agencia que se han enviado muchas pruebas para su análisis. Entre las pruebas se encuentran partes humanas, prendas de vestir así como otros restros que fueron enviados a centros especializados para su análisis. Todas estas pruebas incriminan a Sancho que ya se declaró autor confeso del asesinato, como las imágenes comprando los cuchillos y las bolsas de basura días antes del crimen.

Sancho fue ingresado en prisión provisional en la cárcel de Koh Samui el pasado 7 de agosto y se prevé que permanezca allí hasta el juicio. El 23 de agosto, la policía tailandesa aseguró que "estamos listos para repatriar los restos de Arrieta. Entiendo la necesidad de hacerlo lo antes posible para que puedan llevarse a cabo las ceremonias y rituales necesarios". La decisión se tomó porque la policía consideró que ya se cumplen con las condiciones para la repatriación a Colombia, aunque también se conoció que aún hay algunos trámites pendientes como, por ejemplo, "hablar con el embajador de Colombia sobre si están dispuestos a repatriar el cuerpo", explicó Big Joke. La decisión de devolver el cuerpo de Arrieta a su país fue bien recibida por la familia que espera darle sepultura lo antes posible, aunque están dispuestos a esperar lo necesario hasta que acabe la investigación del caso.

Pero, desde la familia del colombiano no quieren que el cuerpo sea movido tan pronto de suelo tailandés, pues esperan mantenerlo a disposición de las autoridades del país hasta que el caso sea resuelto y el presunto culpable, Daniel Sancho, sea condenado.

Esto porque aún falta encontrar varias partes del cuerpo de Edwin Arrieta que fue desmembrado en 17 pedazos, algo que pone a dudar si con la repatriación la policía tailandesa planea dejar de buscar los restos del colombiano. Para el abogado de la familia, Luis Romero, la decisión de la policía del país asiático lo tomó por sorpresa.

“La verdad que me ha sorprendido, máxime, cuando de 17 partes en que se descuartizó el cuerpo del señor Edwin solamente hayan aparecido 8 y falten 9. Independientemente de que fueran localizadas o no, me sorprende que con esa rapidez se vaya a enviar el cuerpo”