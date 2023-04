Íñigo Onieva se pronuncia sobre su futura paternidad con Tamara Falcó

Cada día que pasa es un día menos para que Tamara Falcó cumpla su sueño de pasar por el altar junto a Íñigo Onieva, el que considera el hombre de su vida, y este fin de semana el empresario ha acudido a la boda de uno de sus mejores amigos, Íñigo Rodríguez, sin la marquesa de Griñón. La socialité no ha podido asistir por motivos de salud, pero el joven no ha dudado en pronunciarse sobre su futura paternidad junto a la hija de Isabel Preysler. Después de pasar unos días de ensueño en Bali, un viaje que podría considerarse como una pre luna de miel, Tamara Falcó regresó a España con un virus que le impidió asistir a su puesto de trabajo el pasado jueves en 'El Hormiguero', aunque a día de hoy, ya se encuentra totalmente recuperada.

Íñigo Onieva, el sábado, fue el testigo de la boda de uno de sus mejores amigos y acudió vestido de chaqué al enlace matrimonial, look que podría asemejarse al que lucirá en su boda con Tamara Falcó el próximo 8 de julio en 'El Rincón'. El joven, a su llegada al evento, no dudó en responder a la prensa que le esperaba con la mejor de sus sonrisas y se mojó sobre uno de los asuntos que más expectación genera: el primer hijo de la pareja. El empresario, con firmeza, afirmó que "Dios proveerá" solo su futura paternidad. No es la primera vez que Onieva o Tamara Falcó se pronuncian sobre esto. La marquesa de Griñón ha expresado en más de una ocasión sus deseos de ser madre cuando pase por el altar. "No me queda otra", dijo la socialité en el desfile de Pedro del Hierro el pasado mes de febrero en la MBFW. "Íñigo siempre ha dicho desde un principio que a el le encantaría tener una familia y yo siempre he dicho que si encontraba a la persona adecuada...", expresó a continuación la hija de Isabel Preysler para justificar su respuesta.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva en Bali Instagram

Lo cierto es que el rumor de un posible embarazo de Tamara Falcó persigue a la pareja desde hace mucho tiempo. Estos días se volvió a poner el tema encima de la mesa de las tertulias del corazón tras las polémicas fotografías de ellos en Bali y que la socialité editó con Photoshop para modificar su cuerpo y hacerse más esbelta y a su prometido con más músculo. Tras la pillada, la hija de Isabel Preysler borró la fotografía y volvió a avivar los rumores sobre un posible embarazo. Pero de momento, parece que esto no va a suceder hasta que no pasen por el altar. ¿Será el 2024 el año en el que Tamara Falcó cumpla su sueño convertirse en madre?