Inmaculada Casal agradece todo el apoyo tras la detención de Antonio Tejado

Están siendo momentos muy angustiosos paraMaría del Monte y su pareja Inmaculada Casal. El pasado viernes se procedió a la detención de Antonio Tejado, junto a otras siete personas, por pertenecer supuestamente a una banda criminal que habría estado vinculada a los robos de la finca de Sergio Ramos y la vivienda de María del Monte. Una noticia que ha supuesto un varapalo para toda la familia, en especial para la misma cantante que ha tenido desde siempre una conexión muy fuerte con su sobrino, Antonio Tejado.

Este domingo se ha pronunciado haciendo hincapié en que se debe esperar a que el juez dicte su veredicto y se debe preservar la inocencia de su sobrino. “Yo no soy quien para sospechar de nadie”, dijo a los medios que se habían acercado para tomarle declaración. Ahora ha sido Inmaculada Casal, pareja de la cantante, quien ha hablado para dar “gracias por todo el apoyo”. Tanto ella como del Monte están viviendo unos momentos muy delicados y, aunque no han querido ahondar en cómo están, ha apelado a su empatía: “imaginad como lo está pasando”. Unas palabras que siguen la misma línea que la cantante que sí ha dedicado algo más de tiempo a su declaración, pero no ha profundizado tampoco en cómo está viviendo esta nueva información: “poneos en mi lugar y lo entenderéis”, se limitó a decir.

María del Monte e Inmaculada Casal Europa Press

El pasado mes de agosto la tía del arrestado sufrió un asalto en su domicilio. Era de madrugada cuando un ruido las sobresaltó y decidieron, ella junto a su mujer, ver qué sucedía. En ese momento cinco encapuchados procedieron a amordazarlas y maniatarlas. Cuando se dieron a conocer los hechos llamó mucho la atención que los asaltantes entraran por el único punto que no tenía cámaras de seguridad y que se llevaran un cofre de enseres personales de María del Monte del que solo sus más allegados sabían de su existencia. La nueva teoría de las autoridades vincularía a Antonio Tejado con la mencionada banda criminal. Ahora, según se ha comunicado desde “20 minutos”, Antonio Tejado visitó a su tía horas después del atraco y se mostró muy preocupado por el estado de su tía y por todo lo acontecido.