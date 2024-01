Ion Aramendi se sincera tras ser ingresado en el hospital: "Fue una Navidad diferente"

Tras el Día de Reyes, las Navidades han llegado oficialmente a su fin y muchos rostros conocidos están compartiendo en sus redes sociales las mejores fotografías que han tomado en esas fechas señaladas junto a sus familias y seres queridos. María Amores, la mujer de Ion Aramendi, ha publicado un completo álbum, pero entre las imágenes en las que posa feliz junto a sus hijos, se ha colado una que ha preocupado a sus seguidores: el presentador de Telecinco en una cama de hospital.

"Ponerse malo, muy malo en vacaciones, un clásico. Anginas letales y una semana ingresado. Ya recuperado. Gracias por tanto al personal del Hospital Clínico de Salamanca", ha comentado Amores junto a la fotografía. Aunque la periodista ha indicado que Aramendi ya se encuentra bien, la preocupación se ha extendido entre sus seguidores y muchos han lamentado que el presentador haya tenido que sufrir este bache en Navidad.

Teniendo en cuenta el revuelo formado, ahora ha sido el propio Ion Aramendi el que ha dado explicaciones sobre el problema de salud que sufrió, aclarando que no fue nada grave y que no estuvo ingresado en el hospital todas las vacaciones, como algunos han asegurado.

"A ver… He pasado unas Navidades diferentes: estuve ingresado en el Hospital Universitario de Salamanca, pero solo unos días, no fueron todas las Navidades, y no fue ni mucho menos nada grave. Absceso en la amígdala. Abrir, curar y fuera (gracias al personal maravilloso)", ha comenzado indicando el presentador de “Gran Hermano VIP".

Por último, Aramendi ha recalcado que, tras su recuperación, ha disfrutado de la Navidad junto a sus seres queridos, compartiendo otras imágenes que demuestran lo bien que lo han pasado juntos: "El resto de la Navidad ha sido como siempre, genial, con Lucas Zoolander, en familia, con muchos amigos y disfrutando a tope. La cara de mis hijos es el mejor resumen…".

Hace solo un mes, la familia también tuvo que hacer frente a otro bache de salud, aunque en esa ocasión fue María Amores la que tuvo que pasar por quirófano. "Se trataba de una diástasis, una consecuencia de los embarazos y partos, se le habían separado los músculos abdominales y tenía la tripa muy abultada y dos hernias. Se ha solucionado el problema pero el posoperatorio es doloroso. Va mejorando día a día y se va encontrando fenomenal", reveló Aramendi a LA RAZÓN.