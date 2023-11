'GH VIP 8': Ion Aramendi le regala una picante sorpresa a Laura Bozzo

Laura Bozzo es de esas personas que se caracteriza por vivir el día a día como si fuera el último y prueba de ello es su estancia en el reality de Mediaset, ‘Gran Hermano VIP 8’ en la que la concursante no ha dudado en dejar claro que Ion Aramendi, presentador de los debates y de Telecinco, es muy atractivo.

‘’Yo veo a Ion y digo vamos a matar por Ion… Con ese culito redondito, yo por algo así sí me peleo. Ese carisma, esa simpatía; por qué no me ponen a mí a alguien como Ion, alguien así, un tipo del que te enamoras, carismático’’, decía la presentadora peruana sobre el conductor.

Aramendi, al ver las imágenes, quiso conectar con la concursante para saber qué pensaba al respecto: ‘’Estás guapísimo, eres un helado de chocolate, qué quieres que te diga. Eres guapísimo, tu mujer se sacó la lotería’’, gritaba la peruana. ‘’¿Cuándo has visto mi culito?’’, le soltaba Aramendi para ser interrumpido por Albert Infante afirmando que fue él quien informó a Laura sobre el trasero del presentador.

Ante esto, el de San Sebastián no quiso dejar pasar la oportunidad de regalarle a la concursante un primer plano de su culito. ‘’Creo que es una necesidad, os voy a enseñar mi culito’’, informaba al mismo tiempo que se daba la vuelta y meneaba su culo en directo. ‘’Perfecto, es un culo perfecto’’, decía la peruana muy eufórica a la vez que levantaba las risas del presentador y de los presentes en plató.