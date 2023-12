Ion Aramendi se sincera tras un comentario desafortunado de Luitingo a Pilar Llori en 'GH VIP 8': ''No puedes decirle esto a nadie''

El pasado jueves 7 de diciembre tuvo lugar la última expulsión de ‘Gran Hermano VIP 8’, el reality de Telecinco. Pilar Llori, tras ser repescada hace tan solo unas semanas, se convertía en la expulsada número 12 no sin antes protagonizar un último encontronazo con Luitingo, el que fuera su más que compañero de concurso durante su primer mes de reality y con el que se enfrentaba a la expulsión.

"Yo no me puedo pelear en la vida contigo, que yo no te he insultado en la vida", le decía el cantante. "Te encajan todas, qué pena. Parece que te lo estudias todo, que tienes un texto, te lo aprendes y luego vienes y lo sueltas primero a una y luego a otra. Lo peor de todo es que te funciona", le recriminaba Pilar. "Esto es lo que ustedes creéis. Entonces no te vayas con un tío la primera noche, eso no lo has hecho nunca", le soltaba de golpe Luitingo.

"Nunca he hecho, en 26 años que tengo nunca en mi vida", volvía a responder ella. "Y conmigo sí, qué casualidad oye", continuaba el andaluz provocando la sorpresa de la catalana.. "¿La primera noche? ¿Qué dices? Si llevábamos un mes juntos haciendo el tonto. Vaya comentario de mierda, ahora dices lo que acabas de decir a Marta’’, continuaba diciendo Llori.

Tras la emisión de estas imágenes, las cuales solo pudieron verse en aquellas personas abonadas al canal de pago de Mediaset, Belén Ro opinó sobre ello en el debate de este domingo, 10 de diciembre. "No supo por dónde salir, creía que iba a tener una respuesta más inteligente. Me parece horroroso el comentario, muy mal". El defensor y amigo de Luitingo, Jesús, no dudó en reconocer que ese comentario estaba fuera de lugar. "Antes que amigo de Luis soy una persona con criterio, este comentario está feo, pero me parece también que no se mide igual desde el mismo lado, Pilar ha dicho insultos muy graves hacia él".

Fue justo en este momento cuando Ion Aramendi, presentador del debate, no quiso quedarse callado y opinar al respecto. "El comentario es horrible, no puedes decirle esto a nadie". "Pilar le ha dicho: 'te encajan todas, te vale cualquier tía', si ese comentario se lo hace Luis lo hubiéramos criminalizado y en el caso de Pilar lo hemos aplaudido. Lo de Luis está fatal, a veces es un bocazas y tiene una lengua para cortársela, pero midamos con la misma vara’’, sentenciaba Alexia Rivas.