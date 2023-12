Ion Aramendi habla de la enfermedad de su esposa: "María está muy recuperada"

Hace apenas unos días, la esposa de Ion Aramendi entraba en el quirófano para someterse a una cirugía mayor. Afortunadamente, la operación salió bien y María Amores ya se recupera en casa. El presentador de "GH VIP" nos pone al día sobre la salud de la madre de sus tres hijos.

- ¿Cómo se encuentra su mujer?

- Muy recuperada. La intervención salió perfecta. Se trataba de una diástasis, una consecuencia de los embarazos y partos, se le habían separado los músculos abdominales y tenía la tripa muy abultada y dos hernias. Se ha solucionado el problema pero el posoperatorio es doloroso. Va mejorando día a día y se va encontrando fenomenal.

- ¿Está animada?

- Mucho. Porque se ha quitado un problema de encima. La faena es que no puede estar mucho raro con nuestra hija pequeña, la niña quiere que la coja en brazos y María no puede hacer esfuerzos.

- María llegó a subir a sus redes sociales un mensaje muy pesimista, en el que afirmaba que tenía morir…

- Es que es muy temerosa, le daba miedo entrar en el quirófano. Pero está mucho más tranquila.

- ¿No le quedan secuelas?

- En principio no, todo lo contrario. Hubiera resultado peor no operarse. Porque la situación iba a peor. Afortunadamente, ya la tenemos en casa y evoluciona muy bien.

- En "GH VIP" le vemos muy adaptado al concurso.

- Es una gran experiencia y me siento muy bien en el programa. Yo era un seguidor del concurso como espectador y es un lujo presentarlo los domingos. Pero no me pregunte si tengo algún favorito, porque no puedo contestarle. Unos dan más y otros menos, pero, entiéndame, no sería ético responderle. Eso sí, se está expulsando a quien lo merece.