La mujer de Ion Aramendi se somete a una complicada operación

La mujer de Ion Aramendi está acumulando problemas de salud que le han devuelto a la sala de quirófano. María Amores no ha logrado reponerse del todo de la intervención a la que tuvo que someterse en septiembre del año pasado tras una complicación durante el parto de su tercer hijo. Ha pasado más de un año desde entonces, pero su afección no ha mejorado, hasta el punto de tener que ponerse de nuevo en manos de profesionales cirujanos para “una cirugía mayor”, tal y como ella misma ha desvelado a sus seguidores de Instagram. Una nueva intervención que le tiene con los nervios a flor de piel y de la que ha querido confesarse ante sus incondicionales en las redes sociales, donde siempre se muestra muy activa narrando su día a día.

Story de María Amores Instagram

“Tengo un pie en el quirófano, siete días y diré adiós a mi tripita. Ha sido una decisión complicada, meditada y muy, pero que muy repensada”, comenzaba a explicar la mujer del presentador de Telecinco. Lo hace como acompañamiento de un vídeo en el que muestra al detalle el mal que le preocupa y que le llevará la próxima semana a ser intervenida. María ha explicado que padece una diástasis, que consiste en la separación de los músculos abdominales propios de un embarazo, para dejar hueco al bebé para que vaya creciendo. Es muy común en las mujeres que han dado a luz, pero también supone un inconveniente físico que afecta a su autoestima, pues cambia la silueta del abdomen, luciendo más voluminoso y con mayor flacidez. Algo que, en su caso, se ha agravado al haber atravesado por tres embarazos que han ido haciendo mella en esta distensión muscular.

“Estos han sido mus dos últimos días. Me he sometido a una operación para solucionar mi diástasis y mis dos hernias provocadas por mis tres embarazos y, de paso, me han realizado una abdominoplastia. Alguien me dijo por aquí que es peor pensar que pasará y es una gran verdad”, reconocía María Amores sobre su paso por quirófano. Un paso que no ha sido fácil de dar, como así ha querido dejar claro: “Someterte a una operación como esta es una decisión complicada y más para una mente como la mía, que imagina escenarios dramáticos todo el rato. La verdad es que ha sido una experiencia inolvidable, porque he conseguido acabar con mi diástasis en un abrir y cerrar de ojos”, detalla.

La periodista no ha estado sola en todo el proceso, pues ha mostrado cómo su marido, Ion Aramendi, se ha volcado con ella para ser el mejor enfermero posible. Y es que comprende muy bien la incomodidad por la que atravesaba María Amores con su diástasis, de ahí que le haya animado también a pasar por quirófano para solucionar un problema que entendían como estética, pero también por salud. Y parece que el resultado ha sido un éxito: “Hola a todos. Aquí estoy, que parece que me estoy haciendo la interesante, pero no. A ver, ha ido todo bien, pero estoy un poco floja. Me han sentado un poco mal los medicamentos que te ponen para el dolor. He tenido reacción, vómitos y como son un amor, no me dejan irme. Han venido todos a verme. No me ha venido a ver el rey Juan Carlos, que alguna vez se ha operado aquí, de milagro”, decía con mucho humor la protagonista, que poco a poco comienza a recobrar fuerzas tras su paso por quirófano al ver que todo ha salido a pedir de boca.