Irene Villa causa furor con su falsa ‘boda secreta’: la verdad de su celebración

Los fans de Irene Villa en sus redes sociales se han llevado una sorpresa mayúscula al creer que su ídolo se había casado por sorpresa. La periodista tiene firmes planes de boda con su amor, el coach David Serrato, como así anunció feliz el pasado mes de mayo. Sin embargo, una batería de fotografías compartidas en su perfil personal de Instagram hizo creer a muchos que el esperado enlace ya se había producido, que la pareja había intercambiado alianzas y se había jurado amor eterno rodeado de sus reses queridos.

Irene Villa (Instagram) Redes sociales

Sin embargo, nada más lejos de la realidad, el papel del Padre Ángel no ha sido el de unirles en matrimonio, sino más bien bendecir su unión y compromiso, dado que se alegra infinitamente al ver a su amiga feliz tras haber recuperado su ilusión por el amor y su deseo de compartir su vida con el hombre que le ha devuelto la sonrisa estos dos últimos años.

En realidad, Irene Villa y David Serrato tienen planes en firme de convertirse en marido y mujer. No obstante, para ello hay mucho que organizar para que todos sus seres queridos sean testigos de su feliz momento, el cual está fijado el próximo año 2024, aún sin fecha fija anunciada. Las fotos compartidas por la comunicadora en sus redes sociales responden también a la celebración de su amor, pero de una manera improvisada y casual, en la que el Padre Ángel ha tenido un papel muy importante, y también rodeada de amigos íntimos con Sole Jiménez, quien fuese rostro visible de ‘Presuntos Implicados’.

Ha sido la propia Irene Villa la que ha parado los pies a los más fantasiosos que especulaban con la posibilidad de que se tratase de una boda secreta. Acompañando a las fotografías que han despistado a propios y extraños, ha escrito un mensaje en el que contextualiza dónde y por qué se capturaron: “Ocurrió una causalidad maravillosa: el Padre Ángel y servidora fuimos premiados en un evento muy especial en Palma de Mallorca llamado Talentya. Esta convivencia anual reúne empresarios, filantrópicos, artistas, músicos, ponentes, médicos y demás personas comprometidas con la vida, la resiliencia, el bienestar emocional y los valores humanos”, comienza a dar forma al escenario en el que se tomaron esas imágenes que algunos han interpretado como un enlace velado.

“En este emotivo contexto, mi querido Padre Ángel, quien ha bautizado a mis tres hijos, nos hizo el gran regalo de bendecir nuestra unión. Y, además, nos deleitó con su voz la maravillosa Solo Jiménez y María Díaz”, sigue detallando Irene Villa cómo fue ese feliz instante en el que un amigo como el cura haya bendecido su relación. Un instante mágico que, como ella misma reconoce, “jamás olvidaré lo que me hicisteis sentir. Las lágrimas no cesaban. La fuerza de la fe. El amor es siempre el camino”, sentencia. No es una boda, pero sin duda ha sido un paso que les acerca más si cabe al altar.