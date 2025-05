Irene Villa: "No me mató una bomba y casi me mata mi cuarto bebé"

Irene Villa es referente inequívoco de superación a nivel físico, psicológico y profesional. En 1991, de camino al colegio de la mano de su madre, María Jesús, sufrieron un grave atentado terrorist. El golpe le hizo desarrollar un código propio de valores que se ha dedicado a compartir en conferencias, charlas, entrevistas y libros. Entre sus títulos, destaca "Saber que se puede", escrito en 2004, donde plasmó su experiencia personal y el coraje para superar cualquier adversidad.

Psicóloga, comunicadora y coach, es autora de otros títulos como: "Nunca es demasiado tarde, princesa" (2013), "Como el sol para las flores" (2015), o "Los ochomiles de la vida" (2020). En todos traslada su propia experiencia inyectando una buena dosis de optimismo y su propia fe en las oportunidades que aguardan después de un mal momento o una tragedia. Sus palabras son en cualquier foro un faro para mostrar un camino para salir a flote: "En nuestra mano está reponernos de cualquier revés que la vida nos depare", dice.

El desafío de la maternidad

Habla desde la generosidad, el respeto y la valentía. Por eso, su mensaje impacta en el corazón de quien la escucha. Esta misma semana ha compartido otro episodio duro de su vida, referido esta vez a la maternidad y el embarazo ectópico que casi le cuesta la vida.

Irene Villa larazon

En una conmovedora entrevista para el programa "Madres: desde el corazón", Irene ha contado que su cuarto embarazo le impuso un nuevo desafío vital. "No me mató una bomba y casi me mata mi cuarto bebé", ha confesado emocionada.

La madrileña se casó en 2011 con Juan Pablo Lauro, en la Basílica de San Francisco el Grande en Madrid. Del matrimonio nacieron sus tres hijos: Carlo Andrés, en 2012; Pablo Gael, en 2015; y Eric Adriano, en 2016. Dos años después de que naciera su tercer hijo, la pareja puso fin a su matrimonio. Pero Irene Villa se enamoró de nuevo y en 2024 se casó con David Serrato, licenciado en Educación Física, en una ceremonia civil que bendijo el padre Ángel.

Boda de Irene Villa y David Serrato. Gtres

"Soy muy feliz en mi maternidad gracias a que sigo teniendo otras muchas vidas. La custodia compartida es una liberación", asegura. Sin embargo, en su memoria sigue muy presente la pérdida del bebé que esperaba, en 2017, debido a un embarazo ectópico. Le provocó una fuerte hemorragia interna y una intervención urgente que puso en peligro su vida. "Fue un momento "muy dramático". La vida le volvió a poner a prueba. "Tengo una fotografía de mi trompa con un bebé. Pero un bebé que se ve perfectamente que estaba crecido. Si eso se llega a romper, aquí no estoy yo para contarlo".

En sus confesiones, Irene habló de cómo afectó esta pérdida a su matrimonio con Juan Pablo Lauro, con quien compartía la crianza de sus tres hijos. "Fue muy duro a todos los niveles y fíjate que al año siguiente derivó en un divorcio". Cree que no pidió ayuda a tiempo. "Esas cosas hay que masticarlas, hay que digerirlas y hay que ir al psicólogo. Y yo no fui a terapia ni nada". En toda fortaleza hay grietas, algunas demasiado profundas, como las causadas por aquel atentado que quebró su vida en plena adolescencia: "De aquello no he crecido, sigo con dolor. Hay cosas que no tendrían que pasar".