Isa Pantoja aparca sus estudios de Derecho seducida por el dineral que gana

Isabel Pantoja se encuentra en El Rocío y no ha podido eludir las cámaras en Almonte, Huelva, llorando desconsolada frente a la Virgen y rezando sin parar. Los que pudieron verla aferrada a las vergas que protegen la figura dicen que estaba muy delgada y destruida. Se reencontró con su sobrina Anabel Pantoja, pero no con David Rodríguez. Su hermano Agustín prefirió no acompañarla en su peregrinación, pues tres motivos de peso le hicieron causar baja. Pero en medio de todo esto, su hija, Isa Pantoja, hace revelaciones sobre su avanzado embarazo y, lo que más revuelo ha ocasionado, sobre su futuro con los estudios universitarios.

La influencer y colaboradora de televisión ya cuenta los días para tener a su segundo hijo en brazos, el primero junto a su marido Asraf Beno. Son tiempos convulsos, con muchos sentimientos enfrentados, ante la alegría de lo que va a venir y la tristeza de lo que deja por el camino. Pero no solo se siente mal por disfrutar de este dulce momento alejada de su familia, especialmente de su madre y su hermano, Kiko Rivera. También especialmente porque ha decidido dejar sus estudios de Derecho.

Isa Pantoja en una imagen de archivo Gtres

Isa Pantoja toma una difícil decisión sobre sus estudios

Isa Pantoja entiende que ha perdido la motivación necesaria para hincar codos y estudiar durante horas sus apuntes o afrontar exámenes que pongan a prueba sus conocimientos adquiridos. Está desbordada y ha decidido aparcar su formación en la Universidad de Cádiz. Una carrera que inició hace unos años y de la que ha hablado en numerosas ocasiones, incluso presumiendo de sus buenísimas notas. Sin embargo, ha perdido la motivación necesaria para afrontar este reto, pues su inminente maternidad y su trabajo en televisión como colaboradora de ‘La familia de la tele’ en TVE han reducido al mínimo sus horas de estudio.

Las prioridades para Isa Pantoja han cambiado en los últimos meses. Sigue matriculada en Derecho, pero ya no de tantas asignaturas, de las que en breve se examinará: “Tengo los exámenes el día 10 y 11 de julio que ya tendré al bebé”, cuenta en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, informando a sus seguidores de su situación académica.

“Os voy a ser súper sincera, de este tema no hablo mucho por aquí, es la verdad. A la gente no le interesa mucho mis estudios. He perdido la motivación. Totalmente tampoco, pero casi”, reconoce Isa Pantoja, que ya habría superado los dos primeros años de Derecho en la Universidad de Cádiz, a la espera de superar los otros dos que le quedan. Al menos sí algunas asignaturas que lastra y otras que estarían aún por comenzar para conseguir su título universitario, el cual deberá esperar aún más hasta que sienta de nuevo las ganas.

Isa Pantoja en "La familia de la tele" RTVE

“Era universidad presencial, entonces yo tenía mi rutina y lo saqué bien. El hecho de irme cogiendo asignaturas, poco a poco, durante estos años lo que ha hecho es que mi motivación se vaya perdiendo. Mi prioridad era y es, ahora, el trabajo, las redes sociales y la televisión. Ahora me he cambiado, me he pasado a La 1, voy dos días al programa. Estoy súper contenta por esa parte”, asegura. Y es que la televisión y su faceta como influencer le granjea muy buenos ingresos, lo que le ha hecho aparcar un tanto su carrera de Derecho. Pero no quiere abandonarlo por completo, porque “quiero inculcarle desde pequeño que, aun teniendo facilidad para vivir como vivimos ahora, es importante estudiar”.