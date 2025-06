Isa Pantoja desvela su gran temor a pocos días de dar a luz: "Me da miedo..."

Isa Pantoja se encuentra en la recta final de su embarazo. La hija de Isabel Pantoja y Asraf Beno recibirán a su primer hijo en común -el segundo para ella, que ya tuvo al pequeño Albertito con su ex, Alberto Isla-, en pocas semanas, aproximadamente el 18 de junio, y en casa ya lo tienen todo preparado.

De hecho, ya ha preparado la mochila con todos los útiles que necesitará llevarse al hospital cuando se ponga de parto, y de momento solo queda esperar a que el bebé quiera descubrir el mundo en el que vivirá.

Como buena influencer, Pantoja ha ido compartiendo con sus más de 790.000 seguidores algunos detalles sobre su embarazo y el bebé que espera, y aunque ya se conoce que se trata de un niño, el nombre todavía es un secreto muy bien guardado.

No porque no quieran desvelarlo, sino porque, tal y como la propia Isa Pantoja acaba de confirmar, aún no lo tienen decidido. “Yo tenía una lista de nombres, como todo el mundo cuando va a tener un bebé. Al final nos hemos quedado con dos nombres y tenemos que tomar la decisión. Hay uno que no nos gusta demasiado, pero bueno, tenemos dos que están bien y vamos a esperar a verle la carita para decidirnos”, ha explicado la benjamina de la célebre tonadillera.

Isa Pantoja y Asraf Beno Gtres

No será hasta el día del nacimiento de la criatura cuando Asraf Beno y ella por fin se decidan, aunque Isa Pantoja tiene clara una cosa: le gustaría que el nombre de su nuevo bebé empiece por A, como el de su pareja y el de su primer hijo, Albertito.

Los miedos de Isa Pantoja

Además, la joven influencer se ha sincerado sobre los miedos que le invaden a pocos días de dar a luz. Aunque no sea madre primeriza, no guarda un buen recuerdo de su primer parto y le preocupa pasar por lo mismo.

“Mi primer hijo nació por cesárea y la recuperación fue horrorosa. Recuerdo los primeros días que no me podía hacer cargo de él. Me dolía todo, no podía andar y estuve cinco días en el hospital, pero es que en casa también lo pasé fatal. Me da miedo no dilatar”, indica.

Eso sí, Pantoja se siente “preparada para aceptar lo que sea” y dispuesta a pasar por una nueva cesárea si los médicos presentes en el parto consideran que es lo mejor para ella y su bebé.