Las 3 razones por las que Agustín deja sola a Isabel Pantoja en El Rocío

Isabel Pantoja se resiste a abandonar el ojo del huracán, aunque bien es cierto que su intención es pasar desapercibida. La tonadillera no ha querido acudir a la Primera Comunión de su nieta, hija de Kiko Rivera e Irene Rosales. Lo cierto es que tampoco estaba invitada y nadie la esperaba, pero el revuelo ha sido mayúsculo después de que el hijo la dejase en mal lugar por un berrinche viral. Pero días más tarde ha reaparecido, haciendo El Rocío.

Esta cita sí que es ineludible para la artista –aunque lleva años faltando a ella-, pero sabía que su presencia no iba a pasar desapercibida y que las imágenes iban a ser analizadas al detalle por todos. No se equivocaba y desde ‘TardeAR’ han mostrado algunas imágenes inéditas de ella en Almonte, Huelva, en el inicio de la peregrinación. Gracias a ellas se han conocido detalles inéditos, como un esperado reencuentro familiar y la sonada ausencia deAgustín Pantoja. Siempre fiel a su hermana, es extraño que separen sus caminos y más en una ocasión como El Rocío. Se ha conocido al fin los tres motivos que explican su baja.

Isabel Pantoja, en El Rocío sin su hermano Agustín

Después de un tiempo hablándose de distanciamiento entre tía y sobrina, por fin se ha producido el esperado reencuentro entre ambas: “Ayer por la tarde estaban en El Rocío, Isabel Pantoja, también estaba Anabel, en planes distintos, pero hubo reencuentro de tía y sobrina”. Ahora bien, los rumores ponían el foco en la relación de la artista con el novio de su sobrina, David Rodríguez, lo que hace sospechar que algo de cierto podría haber, pues en ese encuentro no estuvo presente el fisioterapeuta cordobés.

Una testigo lo vio todo y no ha dudado en contárselo a ‘TardeAR’: “Me quedé mirando y digo: ‘Uy, si es Isabel Pantoja’. Estuvo llorando todo el rato. En la reja todo el rato llorando. Súper delgada. Con la cara de aspecto, la verdad, de tristeza más bien. Antonio, el peluquero, y otra señora, todo el rato protegiéndola. No se dio cuenta nadie. Volvieron a despedirse de la Virgen y se salieron. Todo el rato llorando y rezando. Súper delgada, parecía muy poquita cosa, y como con cara de preocupación, o como de remordimiento, que también puede ser. Con carita de tristeza, sí es verdad que sí. La notaba como triste y rezando y como acogimiento también”, subrayaba esta fuente consultada por el programa de Telecinco.

Pero, ¿y su inseparable hermano? Es Leticia Requejo quien aporta información al respecto: “Ayer Isabel Pantoja llega a su casa de El Rocío, y es Agustín Pantoja el encargado de llevarla en coche hasta la puerta de su casa. Llega a su casa y en esa casa recibe a su amiga, Cristina, ‘la piloto’, que no estaban pasando por su mejor momento, pero se han querido reencontrar en El Rocío. Una vez que Agustín deja a Isabel, decide dejarla sola, porque la intención de Isabel en este viaje es únicamente salir a ver a su Virgen, estar en casa. Prácticamente no se la va a ver”.

Agustín Pantoja en el aeropuerto Gtres

El plan de Agustín Pantoja es otro y no ha querido acompañar a su hermana en El Rocío, aunque sí se ha encargado de que llegue a su destino y se encuentre con su sobrina y su amiga. ¿Qué li impedía permanecer a su vera como hace siempre? Desde ‘TardeAR’ ofrecen tres motivos de peso: “Agustín no se queda con Isabel por tres motivos importantes. Que ahora no le apetece compartir mucho tiempo con Cristina ‘la piloto’. El segundo es que está terminando y tiene que terminar de gestionar la salida de Isabel Pantoja de su casa de Madrid y el tercero, y es totalmente verdad, tiene que quedarse cuidando a los siete perros que tienen en la casa”.