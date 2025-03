Asraf Beno, marido de Isa Pantoja, preocupado por un aspecto de su salud: "No lo entiendo"

Aunque en los sectores más especializados del mundo de la belleza se dio a conocer en 2018, cuando se presentó a Míster Universo Mundial 2018, no fue hasta su participación en “Gran Hermano VIP 6” cuando Asraf Beno se hizo popular entre el público más general. Después, su relación con Isa Pantoja le catapultó a la fama y hoy es uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla y las redes sociales.

De hecho, en Instagram cuenta con más de 270.000 seguidores, una cifra considerable que le convierte en todo un influencer. Con ellos comparte consejos sobre estilo de vida así como tips para llevar a cabo una alimentación saludable. Aunque intenta predicar con el ejemplo, a Beno le quita el sueño un aspecto de su salud que no mejora con el paso del tiempo. Es más, según acaba de desvelar, va a peor…

Asraf Beno, preocupado por un aspecto de su salud

El yerno de Isabel Pantoja ha compartido una imagen en sus redes sociales en la que muestra la a veces tan molesta cifra que le presenta su báscula. Asraf Beno pesa 105,5 kilos, un número no tan desmesurado si se tiene en cuenta su gran altura: mide 1,90 metros.

Asraf Beno Mediaset

Sin embargo, él no está del todo conforme con su peso, sobre todo porque, asegura, está haciendo todo lo posible para cuidarse y no consigue reducir su talla unos cuantos kilos. “Nunca había llegado a pesar tanto, y la verdad es que no lo entiendo. Estoy haciendo más deporte que nunca y comiendo bastante bien, pero en lugar de bajar de peso, solo sigo subiendo”, expresa preocupado.

Sus seguidores le han hecho saber que esos kilos de más pueden obedecer a la ganancia de músculo, pero Beno deja claro que no es así con una imagen esclarecedora: “Gracias por ser tan optimistas, pero no, no es de músculo”.

Su enfrentamiento con Isabel Pantoja

La tonadillera nunca vio con buenos ojos a la pareja de su hija Isa. No perdonó su comportamiento en unas imágenes que vieron la luz y en las que aparecía no tratando del todo bien a la joven. Sin embargo, el tiempo les ha dado la razón y no hay más que pasarse por sus redes sociales para percatarse de que son una familia feliz.

Aun así, Isabel Pantoja no acepta a Beno en su círculo, ni siquiera ahora, que va a ser el padre de su nuevo nieto. Claro, tampoco ayuda que el modelo se refiriera a los Pantoja como “una familia de mierda” en un programa de televisión.