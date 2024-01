La gran pena de Isa Pantoja y la nula relación con su madre: "Me duele que mi madre no hable con mi hijo"

Isa Pantoja y su madre están atravesando por el peor momento de su relación. Madre e hija están más distanciadas que nunca y no tiene pinta de que vaya a producirse ningún acercamiento entre ambas, por mucho que le duela a la hermana de Kiko Rivera. La colaboradora de televisión ha protagonizado esta semana el último número de la revista "Lecturas" y ha concedido una de sus entrevistas más personales, en la que ha desvelado algunos detalles desconocidos del conflicto que mantiene con la tonadillera.

Isa Pantojaha abierto las puertas de su casa y su corazón al anterior medio citado, profundizando en la gran pena que siente por la nula relación actual que mantiene con su madre. Lo que más le duele esta situación no es solo que no quiera hablar con ella, sino que también ignore al pequeño Albertito, su nieto. "Ha tenido la oportunidad de hablar conmigo y con mi hijo y no lo ha hecho", reconoce la joven, con mucho dolor.

Isa Pantoja Instagram

La colaboradora de Telecinco siente que su madre está castigando a su hijo con la indiferencia y el pequeño no tiene nada que ver con lo ocurrido entre su madre y ella. "Quizá, cuando el niño sea mayor, mi madre quiera tener una relación con él, pero para mi hijo la prioridad seré yo, no ella", sentencia Isa Pantoja en su entrevista a "Lecturas".

Respecto a este asunto, Luis Pliego, director de la revista anteriormente citada, desveló ayer en "TardeAR" quela hija de la tonadillera había quitado de su hogar un fotografía de la artista. "Isa Pantoja nos enseña su casa actual, su casa entera. Ya no hay retratos de su madre, Isabel Pantoja. Ha quitado un retrato grande que presidía el salón, ahora es un león. Isa nos ha contado que lo ha hecho para evitar que su hijo pregunte por su abuela. Tengo que decir que es una entrevista súper sincera, se abre. Cuenta cosas como por ejemplo que lo que más le duele es que su madre no quiera hablar con su hijo. Cuando ha habido por parte de Isa un intento de que la madre hable con su hijo eso no se ha producido", desveló Pliego sobre la decisión de la joven de eliminar a su madre de su hogar para proteger al pequeño.