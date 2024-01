Isa Pi ha tomado una dolorosa decisión con respecto a su madre

Isa Pi ha sido uno de los rostros más sonados esta semana ante la posibilidad de que estuviera embarazada, aunque finalmente todo haya quedado en un malentendido. Luis Pliego ha desvelado hoy en “TardeAR” algunos detalles sobre la relación que tiene con su madre y cómo Isabel Pantoja sigue presente en su día a día.

Será este miércoles cuando tenga lugar la esperada entrevista de Isa Pi en la que se abre como nunca antes y cuenta cuál es el papel que juega aún hoy Isabel Pantoja en su vida, uno de los momentos más duros, pero necesarios de contar para ella: “Me duele que mi madre no quiera hablar con mi hijo”.

El director de “Lecturas” comienza hablando de todo aquello a lo que se ha abierto la televisiva y todo a lo que ha tenido que decir adiós: “Isa Pantoja nos enseña su casa actual, su casa entera. Ya no hay retratos de su madre, Isabel Pantoja. Ha quitado un retrato grande que presidía el salón, ahora es un león. Isa nos ha contado que lo ha hecho para evitar que su hijo pregunte por su abuela. Tengo que decir que es una entrevista súper sincera, se abre. Cuenta cosas como por ejemplo que lo que más le duele es que su madre no quiera hablar con su hijo. Cuando ha habido por parte de Isa un intento de que la madre hable con su hijo eso no se ha producido”, desvelaba en el programa de Ana Rosa la dura decisión que habría tomado para proteger a su hijo y que este no se hiciera la pregunta de por qué no conoce a su abuela.

Isa Pantoja De Viernes

Isa Pi se ha apoyado en su ahora marido Asraf Beno hasta el momento para entender los motivos que habría de este alejamiento, pero no por ello es menos doloroso para la televisiva que ve a su hijo que no tiene la oportunidad de estar cerca de su abuela. “La relación con su madre está absolutamente rota. En la entrevista hay varios momentos en que le preguntamos si crees que te quiere y ella dice yo creo que me quiere”, decía mientras los espectadores reaccionaban sobrecogidos ante este cisma familiar.

El director de “Lecturas” también ha desvelado en el espacio televisivo la opinión que Isa Pi tiene sobre los procesos de adopción y, aunque ella ya relató cómo vivió su proceso en una entrevista que ofreció a “De Viernes”, ha mostrado un matiz muy relevante que detalla cómo vivió el suyo: “Está la opción de adoptar con Asraf, repetir lo que ella ha vivido. Y da otro titular y es que los hijosadoptivos no tienen que estar agradeciendo siempre que les hayan salvado”.