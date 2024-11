Isa Pantoja responde al mensaje de Kiko Rivera y al silencio de su madre tras su embarazo

Isa Pantoja daba el bombazo este miércoles al anunciar que está embarazada de su segundo hijo, el primero junto a Asraf Beno. La hija de Isabel Pantoja está encantadísima con la idea de ser de nuevo mamá, diez años después de traer al mundo al pequeño Albertito. No lo hace en la mejor situación familiar, distanciada de su madre y su hermano, Kiko Rivera, pero la primera vez tampoco la recuerda con especial cariño, al sufrir episodios que ahora se traducen en traumas. La buena nueva ha llegado a su familia mediante el kiosco rosa y es que no han mediado palabra desde hace más de dos años. No se ha levantado el teléfono para informar de la llegada de un nuevo integrante al clan, así como tampoco se ha hecho este gesto para felicitar por la espera. En su lugar, las redes sociales y los platós de televisión han servido para este importante cruce de mensajes.

Isa Pantoja embarazada Lecturas

Kiko Rivera no tardó mucho en felicitar a su hermana por el hijo que está esperando junto a Asraf. Lo hacía de forma escueta, sin colar esta vez ninguna pulla y reconociendo que una nueva vida siempre es motivo de alegría. Silencio por parte de la tonadillera. Ante esto, Isa Pantoja se sentaba en ‘Vamos a ver’ para sentenciar que “me quedo con la gente que me ha felicitado. Me han visto pasarlo tan mal que se han alegrado por mí”, dice en su programa tras la exclusiva, protegiendo su felicidad. Y es que está radiante y deja claro que “no voy a permitir que nadie me la quite”. Tenía asumido que su madre no tendría ningún gesto público hacia ella, como tampoco sucedió meses atrás cuando fue operada de urgencia y su vida corría peligro: “Esta no va a ser la oportunidad para que mi madre se ponga en contacto conmigo. Si lo hace, nos sorprenderemos todos, porque yo no lo espero para nada”.

Pese a todo, entiende que su madre se habrá alegrado por su embarazo, aunque no vaya a pronunciarse. También su hermano, quien sí ha tenido el detalle de felicitarla por Instagram: “No me lo ha dicho personalmente, solo lo que habéis visto. Yo tampoco le pido a él que me felicite, lo ha hecho y para otras veces que no pone nada, pone felicidades por tu cumpleaños, que es por obligación, comparado con eso, pues muchas gracias”. No está muy conciliadora y parece que no le ha sorprendido lo más mínimo la reacción de los que un día fueron los pilares de su vida, pero agradece a los que hayan decidido superar su rencor y dar el paso: “Kiko e Irene me han felicitado, que creo que han hecho lo que tenían que hacer por una vez. Yo desde aquí muchas gracias tanto a él como a Irene y ya está”.

Pese a todo, Isa Pantoja sí se ha sentido muy arropada por mucha gente que le ha demostrado alegrarse de verdad por su embarazo: “Recibí la felicitación de la gente, de amigos. Hay alguien igual que no se ha enterado, pero mis familiares no me lo espero. Pero si tiene que llegar, es en ese momento. Ahora ya pasado un día, ya no lo espero”. Y es que Isa Pantoja tenía cierta esperanza de recibir un mensaje de su madre este miércoles, cuando se encontrase con la portada de la revista ‘Lecturas’ en la que presume de incipiente barriguita: “Estaría bien recibir la felicitación de mi madre, pero no va a cambiar nada. Si no lo ha cambiado con mi hijo mayor, que tiene contacto con él, pues tampoco va a cambiar mucho este nuevo bebé que por mucho que sea bonita la noticia, no tienen relación. Si no ha cambiado el primero, no creo que cambie nada”, se da por vencida ante la evidencia de que su relación con su madre está rota.