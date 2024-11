Kiko Rivera reacciona al embarazo de Isa Pantoja: su inesperado mensaje

Isa Pantoja espera su primer hijo con Asraf Beno. La hija de la tonadillera protagoniza este miércoles la portada de la revista "Lecturas" anunciando que amplía la familia junto a su marido. "Este bebé me ha salvado la vida", declara la joven sobre su nuevo embarazo.

La noticia ha causado un gran revuelo mediático y las reacciones no se han hecho de esperar. Anabel Pantoja, su prima, está como loca por el embarazo de Isa Pantoja y le dedicó ayer unas bonitas palabras en Instagram. "Ya sabes el amor que le tengo a mi príncipe, pero ahora sumamos otra bendición a quien adorar y esperar. Os deseo lo mejor en esta etapa tan bonita que vais a vivir. Os queremos la bebé y yo", escribió la influencer junto a una fotografía en la que aparece con el matrimonio y el pequeño Alberto, el hijo mayor de Isa Pantoja.

Kiko Rivera felicita públicamente a Isa Pantoja por su embarazo Instagram

Kiko Rivera, hermano de Isa Pantoja, también ha reaccionado públicamente en redes, algo que ha llamado mucho la atención por el actual enfrentamiento que mantienen. "Una nueva vida siempre es motivo de felicitación. Aunque las cosas no estén bien, no hay motivo para no felicitarte. Enhorabuena, ojalá venga con mucha salud", ha escrito el DJ en un story de Instagram, dando la enhorabuena a su hermana a pesar de la tensión que hay entre ambos.

Cabe recordar que Kiko Rivera e Isa Pantoja están más distanciados que nunca y su relación está prácticamente rota. De hecho, el DJ tachó de victimista a su hermana a raíz de su última entrevista en "¡De Viernes!", en la que relató algunos de los sucesos más duros y traumáticos de su vida con su familia, como el episodio del manguerazo. De momento, se desconoce si Isa Pantoja se ha puesto en contacto con su hermano y le he agradecido el mensaje que le ha dedicado públicamente en Instagram sobre su nuevo embarazo.