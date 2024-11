Asraf Beno o Alberto Isla: ¿A quién odia más Isabel Pantoja? Chelo García Cortés responde

Era de esperar que el embarazo sorpresa deIsa Pantoja traería un sinfín de reacciones. La más inesperada ha sido la de su hermano, Kiko Rivera, que hace unos días cargaba contra ella y ahora utiliza sus redes para felicitarla por su segundo embarazo, el primero junto a su marido, Asraf Beno. Se alegra por su buena nueva, como así han demuestran muchos otros satélites del clan Pantoja, como es Chelo García Cortés, que este miércoles ha entrado en directo por videollamada en ‘Ni que fuéramos Shhh’ para remover un poco el avispero que otrora se refugiaba en Cantora. Y es que su opinión puede hacer mucho daño a quien fuese su amiga, Isabel Pantoja, alejada de su círculo de íntimos, pero también a Asraf, quien ha salido mal parado en cuanto se le ha comparado con Alberto Isla, padre del primer hijo de Isa.

Isa Pantoja embarazada Lecturas

Lo primero que ha hecho Chelo García Cortés al conectar con sus compañeros es confesar que nada más enterarse de la buena nueva del embarazo de la joven, le ha mandado un cariñoso mensaje de felicitación. “Sí, esta mañana, en cuanto me ha saltado la portada lo primero que he hecho ha sido mandarle un WhatsApp y me ha contestado”, decía, generando revuelo entre sus compañeros: “¿Qué ha dicho? ¿Ha contestado?”, se amontonan las preguntas: “Me ha dicho que muchas gracias por el mensaje y que está muy feliz. Ya está”, dice escueta la colaboradora, que no parece muy dicharachera.

Recupera el ímpetu cuando se le pregunta por Isabel Pantoja y si tendrá el detalle de levantar el teléfono para llamar a su hija. Con rotundidad niega tal posibilidad: “Yo pienso que no. Ojalá la llamara y la felicitará, pero en estos momentos no hay ninguna relación y lo sabéis todos igual que yo. Ella sabrá, Isabel Pantoja madre, lo que hace. Isabel Pantoja hace mucho tiempo que no tiene ningún contacto con sus nietos ni con sus hijos, por lo que sería una gran novedad que ahora llamara a Isa Pantoja para felicitarla. Ella sabrá lo que está haciendo, pero, desde luego, se lo está perdiendo”, sostiene la que fuese su íntima amiga, triste por lo que considera una equivocación por su parte: “Yo no estoy en la mente de Isabel Pantoja, ella sabrá lo que hace, ella se está perdiendo no solo a Albertito, sino también a los hijos de Kiko”.

Chelo García Gtres