Isabel Díaz Ayuso se confiesa sobre el amor y el desamor como nunca antes

Vicky Martín Berrocalha estrenado sus micrófonos de ‘A solas’, su nuevo espacio en podcast, para abrirle las puertas a Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha aceptado la propuesta de la diseñadora para sentarse a charlar sobre sus respectivas vidas como si nadie estuviese escuchando. Lo que propone la exmujer de El Cordobés es que sus invitados se sientan cómodos para poder tratar temas que antes habían preferido eludir delante de la prensa, pues en su programa “se puede hablar de todo”. Y con este permiso previo, la política ha mostrado una faceta hasta ahora desconocida: su lado más romántico.

Isabel Díaz Ayuso ha sido la primera en sentarse con Vicky Martín Berrocal en su nuevo programa en las hondas. Lo hacen de lo más cómodas y es que la conductora de ‘A solas’ incluso ha recibido a su invitada en calcetines rosas y sentada en un sofá con las piernas en alto con la firme intención de hacer que la presidenta se sienta como en su propia casa. Parece que consiguió recrear el ambiente esperado, pues logró “hablar de mujer a mujer y contarnos nuestras cosas”, tratando desde temas de amor, como también cuando el sentimiento desaparece, hasta de hombres y erótica del poder, comidas y demás inquietudes de unas féminas que charlan animadamente de lo mundano y lo divino cuando piensan que nadie les oye.

Isabel Díaz Ayuso ha traspasado barreras y no solo genera interés en el ámbito político, sino también en la crónica social se ha convertido en un rostro habitual. Ha protagonizado grandes historias de amor y también sonados batacazos románticos, pero ella, en conversación con la diseñadora, no esconde sus sentimientos: “Yo hubiera preferido una historia de cuento de uno para toda la vida y el mismo”, reconoce. Ahora comparte sus días con Alberto González y parece haber encontrado la estabilidad que, con Jairo Alonso, su ex, no tenía: “La felicidad está en la coherencia. Si eres de una manera, tienes que vivir así”.

“Soy más tímida de lo que parece. Cada evento antes de ir siempre estoy impresionada por ir, todo me da mucho respeto y, además, como tengo tanta presión hay veces que me hace retrotraerme un poco. Soy muy libre, muy independiente y me ha gustado siempre llevar las riendas de mi vida y ahora hay muchas cosas que no puedo hacer”, se sincera Isabel Díaz Ayuso, que reconoce que la popularidad que va asociada a su cargo político le ha pasado factura a nivel personal, incluso en su propia personalidad: “Yo antes era muchísimo más divertida, muchísimo más risueña, mucho más inmadura en todo y ahora he vivido tantas cosas duras y tengo tanta responsabilidad encima que hago muchos esfuerzos por llevar una vida muy ordenada y dejo de ser la misma”.

Es por eso que prefiere disfrutar de unos pocos y atesorar buenos momentos con familia y amigos con los que se puede sentir ella misma. Eso sí, que tampoco le calienten mucho la cabeza porque dice que no es “de las que aguanta varias horas de charla”. Prefiere viajar y conocer mundo, porque “cuando viajas vuelves a ser tú. Haces las cosas normales de siempre, no te arreglas mucho. Me encanta ver mundo. Los pocos ahorros que he tenido siempre han sido para viajar”, asegura. Eso sí, ahora se conforma con redescubrir los rincones de Madrid, especialmente si el principal aliciente es llenar el buche: “A mí me gusta comer bien en cualquier sitio, desde alta cocina a comida de taberna. El apodo de tabernaria siempre me ha parecido fantástico”.