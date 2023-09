Jairo Alonso, el ex de Ayuso, se vuelve protagonista: ¿y quién es él?

Sígale la pista a Jairo Alonso y verá cómo termina topando con su ex, Isabel Díaz Ayuso. No en cuerpo, sino en recuerdo, por lo que no hará falta rebatirle a la presidenta su idea de que en Madrid puedes cambiar de pareja y no te la vuelves a encontrar nunca más. Desde que se supo que el expeluquero ha fichado por Telecinco para participar en Gran Hermano Vip, se ha disparado la curiosidad por él.

En LA RAZÓN nos hemos permitido quebrar la placidez de algunos vecinos de Sotillo de la Adrada, la localidad abulense en la que se gestó su historia de amor, y de Santa María del Tiétar, el municipio de poco más de 400 habitantes a solo tres kilómetros del anterior en el que veraneó desde pequeño el nuevo concursante. También hemos preguntado a algunas de sus amistades con las que interactúa en sus redes sociales. En unos y otros lugares, el fenómeno Ayuso se repite al describir a Jairo o destacar en él alguna cualidad: «Natural, espontáneo, generoso y alegre. Así como es ella», nos dicen en la panadería Los Grillos, en Sotillo.

Este «así como es ella» es la apostilla en cada una de las valoraciones que hemos recogido en los vecinos de estas poblaciones donde disfrutaron durante tantas vacaciones de su gastronomía, sus fiestas y lugares para pasear y hacer deporte. En Santa María del Tiétar hace tiempo que no se deja de ver, según nos comenta el farmacéutico, y en Sotillo le recuerdan jugando al fútbol, comprando en sus establecimientos o tomando cañas con los amigos. Lo que dejan claro es que le apoyarán desde sus casas y están convencidos de que hará un magnífico concurso. «Es muy buena gente y lo va a bordar», nos indica una de sus mejores amigas. Jairo, que ahora tiene 44 años, nació el 7 de octubre, diez días antes que su ex.

Reencuentro y noviazgo

Empezó su carrera como peluquero en un modesto centro del barrio madrileño de Chamberí. En 2015 abrió su propio negocio, Azul de Rizos, y tal fue su popularidad que terminó inaugurando varias peluquerías más. En 2019 decidió dedicarse a la asesoría de imagen y Ayuso, con quien salía desde 2016, encontró en él su mejor consejero estilístico. Se habían conocido en la adolescencia y con el tiempo, ya en la treintena, se reencontraron y enamoraron. La ruptura llegó en plena pandemia, pero han sabido conservar una bonita amistad. Actualmente, Jairo trabaja como jefe de operaciones y mánager de desarrollo de negocios en Asseco, una compañía tecnológica con sede en Pozuelo de Alarcón.

Isabel Díaz Ayuso y Jairo Alonso, en una imagen de Archivo Efe Efe

Durante el tiempo que duró el romance compartieron piso en Chamberí. Ayuso fue tonificando su liderazgo político, mientras Jairo se acostumbró a caminar en un segundo plano. La presidenta le dio esa fascinante oportunidad de conocer cómo brilla una estrella de rock. La ovación que le rendía el público allá donde iba empezó a ser sorprendente. Daba igual si era un paseo por el barrio, una foto en redes o una corrida taurina.

Ahora que la relación quedó atrás, Jairo ha saltado fuera de su sombra y ganará popularidad. En sí misma no será más que un goce en calderilla, pero puede que sus palabras se conviertan en mega hit y que la audiencia se enganche a él y aplauda sus ocurrencias. Quizás su paso por GH sirva para descubrir que la presidenta salía con un rockstar en potencia. ¿Por qué iba a privarse de serlo?

Es aficionado al running y a los deportes de nieve. Ama Madrid y promueve desde su cuenta de Instagram la vida tabernaria que su ex pregonó. «Madrid, una y mil veces siempre Madrid», escribe. También sus gustos musicales son coincidentes. Escucha, entre otros, a Los Secretos, Hombres G y Elton John. Este año falleció su madre y el 7 de mayo le dedicó unas emotivas palabras: «Te echo mucho de menos. Podría llenar mil líneas diciendo millones de cosas bonitas de ti y me quedaría corto, pero la verdad es que la que más resuena en mi corazón es esa. Que te echo mucho de menos y que te necesito conmigo».

En «petit comité», la gran incógnita es cómo hará el ex de la presidenta para manejar el pudor si alguno de los catorce compañeros con los que compartirá casa a partir del 14 de septiembre se empeña en hurgar en su vida pasada. ¿Qué responderá cuando le pregunten con retranca sobre su ex? «Será respetuoso. Eso seguro», nos indican. Si los ex son una baza segura en estos concursos, esta vez han dado en el centro de la diana.