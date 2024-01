Isabel Jiménez abre su álbum secreto: las inéditas fotos de su boda con Álex Cruz

Las redes sociales permiten que aquellos rostros conocidos menos dados a hablar sobre sus cuestiones íntimas en público se relajen un poco. En estas plataformas se sienten cómodos al tratar algunas cuestiones, al saberse rodeados de miles de personas afines. Es el caso de Isabel Jiménez, que siempre desea que todo aquello relacionado con su intimidad esté alejado del foco mediático. Sin embargo, en ocasiones, no tiene reparos en saltarse su propia norma y dejarnos una ventana abierta a su privacidad. Y así ha vuelto a suceder cuando ha querido compartir con sus fieles unas imágenes inéditas del día más mágico de su vida: su boda.

Han pasado ya 14 años desde que la presentadora de Informativos Telecinco le dijese ‘sí quiero’ a su marido, Álex Cruz. Ha llovido mucho desde que se jurasen amor eterno rodeado de sus seres queridos, pero los recuerdos de aquel día siguen muy presentes en su vida. De hecho, tanto que han vuelto a la actualidad a modo de álbum que ha hecho las delicias de sus seguidores. “Tarde de recuerdos, recuperando tarjetas de memoria olvidadas y fotos perdidas… ¡2009 como mínimo!”, escribía la periodista junto a algunas de las instantáneas que más le habían sorprendido de esta búsqueda.

Entre las imágenes algunas de su boda, lo que permiten saber cómo lució la mejor amiga de Sara Carbonero el día de su boda. Aún no habíamos tenido oportunidad de conocer cómo llegó al altar con look nupcial, una cuestión que muchas de sus fans demandaban por saber de su buen ojo para la moda. Ahora que se desvela el secreto no ha defraudado: pues se casó con un vestido de corte sirena y escote corazón con bordado floral en relieve que ha enamorado a todas.

Isabel Jiménez con su vestido de novia Instagram

Pero más allá del vestido de novia de Isabel Jiménez, que ya ha dejado de ser el secreto mejor guardado, también hay otros detalles que han llamado la atención. Son muchos los usuarios que han destacado cómo en las imágenes se respira ese aire despreocupado propio de la era antes de las redes sociales. No había postureo y todo era más real. Así se ve feliz a la presentadora llegando en el coche nupcial en el momento en que ve a su familia y amigos esperándola a las puertas de la iglesia. Pero también se han colado entre sus instantáneas tras abrir el baúl de los recuerdos imágenes de su perrito, un golden retriever, de cuando era tan solo un cachorrito, o viejas fotos con mucho significado personal junto a su marido.