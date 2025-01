Isabel Jiménez desvela su estrecho vínculo con el nuevo novio de Sara Carbonero

Sara Carbonero ha encontrado de nuevo el amor, después de haber puesto punto y final a su relación de tres años con Nacho Taboada. Trataron lo imposible por reconducir su relación, aunque finalmente les fue muy difícil superar sus diferencias. José Luis Cabrera es ahora el ocupante del corazón de la periodista, que poco a poco va relajándose a su lado, permitiendo que se les pille en románticas citas. Así ha llegado esta semana la que es su primera fotografía juntos, después de rumorearse que habían estrechado lazos. Son varios los encuentros de los tortolitos que han dado el salto a los titulares, pero quizá aún son muchas las incógnitas que les rodean. Algo a lo que ha puesto remedio, en parte, Isabel Jiménez, buena amiga de la protagonista, que también tiene fuertes sentimientos hacia su actual pareja.

Isabel Jiménez se queda en shock al enterarse de las fotografías que demuestran el nuevo amor de Sara Carbonero Europa Press

La presentadora de Informativos Telecinco y socia en los negocios de Sara Carbonero, se ha enfrentado a las preguntas de los reporteros en su última aparición pública. Como viene siendo habitual, el nombre de su amiga ha salido en la conversación, pues este miércoles las revistas llevaban su última cita en primera plana. Imágenes que la periodista dice no haber tenido ocasión de ver, pero que no le cuesta mucho imaginar, pues sabe lo que hay entre ellos en la intimidad. Detalles que, sin embargo, prefiere guardarse a modo de secreto, pues no quiere traicionar la confianza que han depositado en ella todo este tiempo.

Pero hay un detalle importante que le hace tener voz y voto en todo este asunto. Isabel Jiménez ha sido una pieza clave para que Sara Carbonero conozca a José Luis Cabrera. Aún por definir los límites de su relación, pues los protagonistas no se han pronunciado en primera persona, ya ha dado pinceladas su íntima amiga. Lo hace con cierto miedo a caer en la trampa y decir algo de lo que pudiese arrepentirse más tarde, pero está emocionada por la amistad que les une a ambos. Y es que ella es también muy cercana al empresario canario, a quien considera mucho más que un simple amigos: “Es como mi hermano”, desvela. Dicho esto, quiso ponerse a sí misma la mordaza que le impidiese decir nada más, ante el riesgo de traspasar fronteras: “Me va a matar, porque es una persona completamente anónima, a la que yo amo, adoro y quiero desde hace muchísimos años”, sentenciaba.