Sara Carbonero y Nacho Taboada rompen: crónica de una separación ya intuida

Fue el programa "Socialité" el que ayer, sábado 4 de enero, se atrevió a anunciar el fin del noviazgo de algo más de dos años de Sara Carbonero (40 años) y Nacho Taboada (36 años), pero la separación ya se vislumbraba desde hacía tiempo. La señal definitiva fue el borrado de likes y comentarios que compartían en sus redes sociales, donde, por cierto, han dejado de seguirse.

Sara Carbonero con vestido de punto. @alex.varo

La pareja fue sorprendida en junio de 2022, fecha en la que pudo comenzar su noviazgo. En noviembre de 2022, la visita de Taboada a la Clínica Universitaria de Navarra en Madrid, donde se encontraba la periodista recuperándose de una intervención quirúrgica de emergencia, sirvió para que los medios confirmaran sus sospechas. No obstante, el músico zaragozano, que llegó con mascarilla y semblante serio, guardó silencio al ser preguntado. En mayo de 2023, se mudó a la casa de la periodista y en agosto de 2024 se tomaron un descanso para después volver. Las continuas crisis en la relación de la periodista con el vocalista de Colectivo Panamera, su banda musical ya disuelta, eran más que rumores.

Ahora cobran más sentido las recientes palabras de Sara en la despedida de 2024 en su cuenta de Instagram: “Tengo tantas ganas de que termine este año que me voy a permitir adelantarme al despedirlo… Adiós, 2024. Gracias por todo lo que me has enseñado a base de golpes y resiliencia. Gracias por ayudarme a hacer una criba y saber quién sí y quién no. Siempre te recordaré como el peor año de mi vida, pero serás solo eso, un vago recuerdo”. Y añadía: “También has sido el año de la aceptación y la liberación. Y qué bien sienta cuando aligeramos peso de la mochila. No todo va a ser malo”.

En su reflexión para este nuevo año, envía un consejo: "En este 2025 abrazad mucho, decid te quiero, haced alguna locura, escuchad mucha música. Que los arrepentimientos vengan no por lo que hacemos sino por lo que dejamos de hacer. Que nuestro miedo se convierta en valentía. Que sigamos buscando ser nuestra mejor versión. Ese es mi propósito y ninguno más, que luego no los cumplo. Trabajarme, saber quién soy, enmendar errores y hacer sentir mejor a los míos". La periodista asume que este año fue una persona de acompañar. "Sin embargo, hubo quienes se quedaron. A ellos, todo".

Quién es Nacho Taboada

Estos meses han servido para conocer a Taboada, a pesar de su escaso interés por desvelar de sí mismo algo más que esas fotografías y vídeos musicales que sube a su cuenta de Instagram, donde suma casi 14.000 seguidores. Estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad de Essex de Londres y, además de músico, es productor y técnico de sonido. Fundó el grupo musical Colectivo Panamera, que se disolvió en 2021, y en la actualidad sigue su carrera en solitario. También creó Santa Ana Studios, un proyecto con el que desarrolla diversas producciones musicales.

Sara Carbonero y Nacho Taboada reaccionan a los rumores de ruptura Europa Press

El ex de Sara, Iker Casillas, padre de sus dos hijos, llegó a reconocer que no había sido la compañía más oportuna que ella necesitó tras ser diagnostica de cáncer. En 2019, Sara tuvo que someterse a una cirugía por cáncer de ovario al mismo tiempo que Casillas sufría un infarto. Desde entonces, hemos visto a una mujer fuerte y sin miedo a destapar su fragilidad. Lo que no consigue es un amor en la pareja tan incondicional como el que le brindan sus grandes amigas Raquel Perera, Isabel Jiménez y aquellas otras que nombró en su conmovedora intervención en la IV edición de ELLE x Hope, la gala benéfica en apoyo a la lucha contra el cáncer, el pasado 16 de octubre de 2024. Nada dijo entonces ni de Iker ni de Nacho.