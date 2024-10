Isabel Jiménez, el apoyo incondicional de Sara Carbonero

En los últimos días, Sara Carbonero se ha convertido en el centro de la noticia después de su sincero discurso hablando del cáncer al recibir un premio en la galla Elle For Hope en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer. Un emotivo mensaje en el que relataba por primera vez la dura lucha que ha librado contra la enfermedad que le diagnosticaron en 2019 y por la que tuvo que ser operada. "No ha sido nada fácil para mí tomar la decisión de estar hoy aquí recogiendo este premio... Porque, para mí, es la primera vez que hablo a corazón abierto sobre mi enfermedad, el cáncer. Una palabra de la que he huido durante años y a la que no me gustaba hacer referencia(...) Me ha costado tiempo aceptar que esto es una carrera de fondo, que yo voy a ser siempre una paciente oncológica y que conviviré con la incertidumbre, incluso he aprendido a abrazarla", destacaba emocionada Carbonero

Aunque presente en acto, Isabel Jiménez ha querido mostrarle su apoyo, una vez más, a través de sus redes sociales, donde la ha dedicado un mensaje en el que muestro lo orgullosa que está por la valentía de Carbonero y le ha dejado claro que estarán juntas siempre: "Y la vida nos puso del revés... Pero nos enseñó otras cosas: la amistad y el amor incondicional existen. No puedo estar más orgullosa de ti", ha escrito para sus más de 400.000 seguidores. Un mensaje al que Carbonero no ha tardado en reaccionar: "Y yo de ti. Se me quedan cortas todas las palabras, ya lo sabes. Sin ti nada de esto hubiera sido posible. Sin tu empujón y tu confianza en que sería capaz. Has vivido mi proceso casi como si fuera tuyo. Pues eso…Siempre juntas", le ha respondido.

Durante su discurso en la gala de Elle, la periodista deportivo también se refirió a su "comadre", siempre con ella durante todo el proceso de su enfermedad: "Quiero destacar a mi familia, a mi madre y a mi hermana, que quizá han sido las personas que más han sufrido conmigo. Mi amiga Isabel es la persona que más horas de hospital ha compartido conmigo", resaltaba.

El discurso de Sara Carbonero, viral en los últimos días, también fue noticia de "Informativos Telecinco". Un momento en el que su presentadora, Isabel Jiménez, no pudo reprimir a emoción siendo incapaz de despedirse de los telespectadores en pleno directo, siendo su compañera, Ángeles Blanco, quien le echaba un capote y se despedía de la audiencia.