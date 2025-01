Todo sobre el nuevo amor de Sara Carbonero: así es José Luis Cabrera

Sara Carbonero se mantiene fiel a su máxima de mantener los avatares de sus romances alejados de la atención mediática. Le es complicado, pues la popularidad que arrastra la que fuese presentadora de los Informativos Telecinco es amplia, especialmente desde que inició su romance con Iker Casillas, padre de sus hijos. Desde su separación se le han seguidos sus andanzas amorosas, así como sus desventuras de salud en su lucha contra el cáncer y las duras pérdidas que ha afrontado. Es más, en el que ha sido el peor año de su vida, el 2024, la periodista ha podido rescatar algo positivo, aunque solo sea el hecho de haber encontrado de nuevo el amor, tras su último batacazo sentimental. Lo suyo con Nacho Taboada no ha cuajado, después de más de dos años compartiendo sus días. Ahora prueba suerte de nuevo en el amor, confiando en José Luis Cabrera. Pero, ¿quién es él?

Sara Carbonero Gtres

La periodista ha encontrado de nuevo a su media naranja. Los rumores del final de su relación con Nacho Taboada dieron paso a los comentarios que le situaban en brazos de un nuevo y misterioso hombre. El mismo con el que fue vista en actitud muy cariñosa en el espectáculo del Circo del Sol que ofrecía en Madrid. No ocultaron que entre ellos hay algo que va mucho más allá de una simple amistad, como tampoco se esforzaron en disimularlo en el parque temático Puy Du Fou de Toledo. Lo suyo parece que va en serio y es que el empresario canario parece que cumple con todos los requisitos necesarios para anidar en su corazón. Y es que, según se apunta, no sería una persona que ha llegado recientemente a su vida, sino que llevaría ya desde el 2021 esperando su oportunidad.

Las primeras fotografías de Sara Carbonero y José Luis Cabrera surgieron en 2021 en la portada de la revista ‘Diez Minutos’. Se encontraban en el aeropuerto de Madrid, dispuestos a emprender un viaje con el que reforzar su vínculo. El empresario desapareció del mapa, hasta que el pasado verano regresó, fijándole junto a ella en Lanzarote. Hasta allí se desplazó ella para acompañar a uno de sus hijos en un torneo de fútbol, aprovechando quizá para citarse de nuevo con él. Su chispa revivió y ahora no han dejado de compartir tiempo de calidad y planes de ocio en los que se incluyen arrumacos que despejan las dudas sobre su vínculo, tras semanas de rumores. Y es que, entre otros acontecimientos, también se asegura que despidieron el año juntos desde la isla canaria de La Graciosa. La periodista no dudó en ser una más en el grupo de amigos de él, lo que viene a ser una forma de oficializar su romance a ojos de terceros.

Sara Carbonero en Elle For Hope Gtres

José Luis Cabrera ha hecho carrera en el sector bancario, aunque actualmente trabaja como consejero de una empresa familiar de agricultura. También trasteó con el mundo de la política, cuando fijó sus pretensiones como gerente del Patronato de Turismo de Fuerteventura. Formado en Ciencias Empresariales y Comercio Exterior, ha amasado fortuna con sus negocios, pero parece que ahora está más preocupado en encontrar el éxito en lo personal. Sara Carbonero ha sido clave en este terreno. Igual para ella, que viene de pasar el que siempre recordará como el peor año de su vida, como así destacaba a través de su cuenta personal de Instagram con una de sus profundas reflexiones.

“Adiós, 2024. Gracias por todo lo que me has enseñado a base de golpes y resiliencia. Gracias por ayudarme a hacer una criba y saber quién sí y quién no. Siempre te recordaré como el peor año de mi vida, pero serás solo eso, un vago recuerdo. Y algún día, no dolerás. Me has robado muchas cosas, muchos planes, conciertos, viajes y proyectos. También has sido el año de la aceptación y la liberación. Y qué bien sienta cuando aligeramos peso de la mochila. No todo va a ser malo. De cara a los próximos 365 días os deseo mucha salud y amor para todas y todos. Coraje y ganas para una vida que, a veces, duele tanto que quiebra. Dicen que la vida no está para comprenderla, está para vivirla. Y qué cierto es. Y ojo, que respirar no es vivir”, recordaba Sara Carbonero, que una vez más ponía su corazón abierto al mundo. Eso sí, se olvidó una referencia a José Luis Cabrera, a quien podría haber destacado como un punto positivo que pesa a favor del macabro 2024 que deja atrás.