Isabel Jiménez, Mariló Montero, Laura Matamoros… desfile de vips en los premios Women of the year de Harper’s Bazaar

Madrid se ha engalanado para acoger los premios Women of the year de la revista Harper’s Bazaar 2024. Con los madrileños Cines Callao como escenario, se ha convertido en un improvisado desfile de celebridades, que han arromado con su presencia la convocatoria. Por supuesto, al tratarse de un pedacito de historia del mundo de la moda, las famosas que han posado ante el photocall no iban con lo primero que han encontrado en el armario, sino que han estudiado al milímetro sus estilismos para dejar el listón bien alto. Y es que saben que las expertas en moda están anotando cada detalle para dar buena cuenta de sus looks, en una de las noches grandes en la capital.

Rosario, Jerry Hall y Ester Expósito, tres de las premiadas Gtres

Especialmente para las galardonadas, protagonistas de la ceremonia: Jerry Hall, premio Legend; Teresa Perales, premio Tailblazer; Diane Kruger, premio Entertainment Film; Aitana, premio Music; Chimamanda, premio Social Justice; Ester Expósito, premio New Generation; Elizabeth Hurley, premio Committed; Camille Miceli, premio Fashion; y, finalmente, Rosario, premio Achievement. Mujeres que han sido elegidas por su buen hacer en sus respectivos trabajos, especialmente como ejemplo a seguir para otras féminas que tienen sueños y no temen cumplirlos. Con este mensaje como leitmotiv de los galardones, son muchas las famosas que han acudido a la cita para respaldarlo.

Juana Acosta, Alba Díaz, Jessica Goicoechea y Rigoberta Bandini Gtres

A las 18:30 horas comenzaban a dispararse los primeros flashes ante la llegada de las primeras invitadas. Las primeras en amenizar el photocall y abrir el improvisado desfile han sido la actriz Juana Acosta o la influencer Laura Matamoros, para después seguirle los pasos muchas otras, como Mariló Montero e Isabel Jiménez, siendo dos de las más perseguidas por las cámaras y las miradas de los curiosos que se agolpaban a las puertas del cine. También quiso respaldar la cita con su presencia Jessica Goicoechea, Marta Lozano, Paloma Bloyd, Alba Díaz, Andrea Levy, Rigoberta Bandini, Ana Brito, entre muchas otras.