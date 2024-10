Isabel Jiménez llora desconsolada ante las palabras de su amiga Sara Carbonero

Si hace una semana fue el turno de María Casado con el triste fallecimiento de Mayra Gómez Kemp, ayer Informativos Telecinco vivió otro momento emocional bastante complicado, con Isabel Jiménez como protagonista. La presentadora de las noticias de Mediaset se mostró muy emocionada, soltando alguna lágrima que otra tras las últimas declaraciones de su excompañera y amiga Sara Carbonero, a raíz del cáncer que sufre la periodista española.

Una interpelación directa al corazón

Sara Carbonero ofreció este miércoles un emotivo discurso durante la cuarta edición de "ELLE For Hope", la gala benéfica organizada por la revista "ELLE" en apoyo a la lucha contra el cáncer. La periodista, diagnosticada de cáncer en 2019, se sinceró sobre la enfermedad que ha marcado su vida. En sus conmovedoras palabras, Carbonero compartió cómo ha sido su proceso para aceptar y convivir con el cáncer. "Cáncer, una palabra de la que he huido durante años. Me ha costado tiempo aceptar que esto es una carrera de fondo, que yo voy a ser siempre una paciente oncológica y que conviviré con la incertidumbre. He aprendido a abrazarla", confesó, visiblemente emocionada.

En su discurso, Carbonero también quiso recordar a una de las personas más importantes en su vida, su amiga y compañera de profesión Isabel Jiménez. La presentadora de "Informativos Telecinco" ha sido un gran apoyo para la periodista durante sus momentos más difíciles. "Mi amiga Isabel es la persona que más horas de hospital ha compartido conmigo", añadió Carbonero, quien aprovechó para agradecer el apoyo incondicional de su familia. Este emotivo homenaje a su amiga no pasó desapercibido. Al día siguiente, durante el telediario de mediodía, Jiménez no pudo contener las lágrimas cuando emitieron parte del discurso de Carbonero. Tanto fue su emoción que tuvo que ceder la despedida del informativo a su compañera Ángeles Blanco. Este momento conmovió a los espectadores, que rápidamente comentaron el gesto en redes sociales, resaltando la profunda amistad que une a ambas desde que coincidieran en Telecinco en 2011. Desde entonces, Carbonero y Jiménez se han vuelto inseparables, incluso compartiendo proyectos profesionales como la creación de su propia marca de ropa.